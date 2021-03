Europa League, Highlights Manchester United-Milan: gol e sintesi | Video

Manchester United-Milan, sicuramente il match più stimolante dell’andata degli ottavi di Europa League. La cronaca e gli highlights del match dell’Old Trafford

Un Milan ancora in emergenza infortuni si presenta all’Old Trafford, nella sfida tra i due club storici, che per la prima volta per la prima volta si affrontano in Europa League (Coppa Uefa). I rossoneri si presentano a Manchester praticamente con gli stessi 11 di Verona, fatta eccezione per Brahim Diaz e Kjaer.

Primo squillo del Milan al 5” con Leao, che vola alle spalle dei difensori dopo un rinvio di Kjaer, e mette dentro in fuorigioco. Gol immediatamente annullato dall’assistente, fuorigioco netto. Pochi minuti più tardi è Martial a farsi sotto dalle parti di Donnarumma, con un sinistro al volo, tiro centrale e Gigio appoggia in corner. All’11” ancora un gol annullato al Milan, questa volta molto più dubbio, per un presunto tocco di mano di Kessie sulla conclusione dello stesso numero 79, che aveva sorpreso Henderson con uno splendido destro al volo.

Ancora il Milan pericoloso con Krunic al 25” e con Saelemaekers al 31″. Il serbo dopo un paio di scambi stretti, calcia verso la porta, ma il tiro viene deviato e diventa facile per Henderson. Più insidioso il belga, che in area calcia di sinistro, ma il tiro è centrale. La prima vera occasione per lo United arriva al minuto 38, Maguire mette clamorosamente sul palo, da zero metri, a porta vuota sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si chiude 0-0 il primo tempo, benissimo i rossoneri.

Leggi anche:

Manchester United-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo inizia con il Manchester più convinto. I red devils perdono uno spento Martial – già non al meglio dopo il match di campionato – al suo posto il giovane Amad Diallo. Ed è proprio l’ivoriano che colpisce al minuto 50, il classe 2002 si infila in mezzo tra Dalot e Tomori e beffa Donnarumma di testa, per l’1-0.

Il Milan sembra subire il colpo, ma dopo 5 minuti di imbarazzo si rifà sotto e prova a risalire la china. Al 58” è infatti ancora Kessiè a calciare verso la porta, Henderson sicuro in corner. Occasione per Krunic qualche minuto dopo. Calabria lo pesca con un cross perfetto sul secondo palo, ma il serbo di testa non trova la porta.

PER I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI VERONA-MILAN | CLICCA QUI

Dopo una parte centrale del secondo tempo con il Milan stabilmente nella metà campo avversaria, è James che va a un soffio dal 2-0. Greenwood vola sulla fascia destra e serve il 21, l’ala arriva però lunga e non riesce a correggere il bel filtrante in rete.

All’83” lo United è graziato dall’arbitro. Già ammonito infatti Mc Tominay commette il più classico dei falli da giallo, da dietro, al limite dopo aver perso palla, usando le mani. Il direttore di gara non estrae il sacrosanto doppio giallo.

Arriva al 92”, all’ultimo respiro, il pareggio del Milan. I rossoneri pareggiano meritatamente con un colpo di testa di un immenso Kjaer. Finisce 1-1 il match di andata. Un gol annullato quasi inspiegabilmente e moltissime occasioni per gli uomini di Pioli, che escono con un pareggio preziosissimo e meritatissimo dall’Old Trafford.