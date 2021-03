Diretta live Manchester United-Milan: cronaca in tempo reale e risultato finale del match degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021.

Grande prestazione del Milan allo stadio Old Trafford e risultato finale di 1-1 contro il Manchester United nell’andata degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021.

Primo tempo quasi dominato dai rossoneri, che si vedono annullare due gol: uno giustamente per fuorigioco di Leao e l’altro per un dubbio tocco di braccio di Kessie prima del tiro. Clamorosa chance per i Red Devils con Maguire, che a pochi passi dalla porta calcia sul palo. Nella ripresa il neo-entrato Diallo beffa Donnarumma con un colpo di testa su assist di Bruno Fernandes. La squadra di Pioli, dopo un po’ di “shock”, reagisce e nel recupero pareggia meritatamente con un colpo di testa di Kjaer.

Manchester United-Milan: cronaca della partita

90’+3 – FINITA! MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1! Vantaggio firmato Diallo, poi Kjaer pareggia nel recupero.

90’+2′ – GOL MILAN! KJAER DI TESTA METTE DENTRO SU CORNER DI KRUNIC!

90′ – Tre minuti di recupero.

88′ – Assalto rossonero nel finale di gara.

84′ – Krunic su punizione da ottima posizione colpisce la barriera.

83′ – McTominay già ammonito fa fallo netto su Krunic ma non estrae il cartellino rosso.

78′ – Diavolo in pressione alla ricerca del pareggio.

74′ – Out Bruno Fernandes, Wan-Bissaka e James per Fred, Williams e Shaw. Nel Milan c’è Kalulu che sostituisce l’acciaccato Calabria.

72′ – United vicino al 2-0 su assist di Greenwood il tiro mancino di James a porta quasi vuota non è preciso. Pallone fuori.

69′ – Dentro Tonali e Castillejo per Brahim Diaz e Saelemaekers.

67′ – La squadra di Pioli ha ripreso a giocare e a creare, meriterebbe il pareggio.

65′ – Altra azione pericolosa del Milan, però Saelemaekers appena fuori area calcia debolmente col sinistro.

64′ – Occasione Krunic! Bel cross di Calabria dalla destra, Rade di testa non inquadra la porta.

63′ – Krunic calcia potente da fuori area dopo una buona azione rossonera, ma pallone alto.

62′ – Bailly fondamentale nel chiudere su Kessie in area dei Red Devils.

60′ – Brahim Diaz ha chiesto un rigore dopo essere stato travolto in area, ma niente…

58′ – Kessie arriva al tiro di sinistro dall’interno dell’area, Henderson si salva mettendo in corner.

56′ – Maguire mura il tiro di Brahim Diaz.

55′ – McTominay ammonito per fallo su Donnarumma.

54′ – Calabria chiude in corner su James dopo un suo errore, anche se l’azione era partita da offside.

50′ – GOL MANCHESTER UNITED. Diallo batte Donnarumma di testa su assist di Bruno Fernandes. Non bene Tomori e Dalot, infilati dall’avversario. Non impeccabile neppure Donnarumma, rimasto un po’ a metà strada.

46′ – È ripresa la sfida allo stadio Old Trafford! Solskjaer deve sostituire Martial, acciaccato, per Diallo. Quest’ultimo è un ex Atalanta.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO! Manchester United-Milan 0-0: meglio i rossoneri. Due gol annullati alla squadra di Pioli e in generale un gioco migliore. Nel finale reazione inglese e clamoroso palo di Maguire.

45′ – Un minuto di recupero concesso.

38′ – PAZZESCA OCCASIONE PER IL MANCHESTER. Maguire a due passi dalla porta calcia sul palo sugli sviluppi di un corner.

37′ – Punizione di Telles da ottima posizione: colpisce Maguire e dunque nessun pericolo per Donnarumma.

35′ – I Red Devils provano a reagire, ma il Milan difensivamente sta tenendo bene.

31′ – Saelemaekers si libera al tiro in area col sinistro, ma Henderson respinge. C’era anche Krunic ben piazzato che poteva calciare col destro.

27′ – Ottimo inserimento di Calabria in area avversaria, ma viene fermato al momento decisivo. Bravo Brahim Diaz sull’assist a Davide.

26′ – Tiro di Krunic dall’interno dell’area viene deviato, para Henderson senza affanni.

25′ – Il Milan certamente meriterebbe il gol per quello che si sta vedendo finora.

19′ – Telles su punizione decentrata prova a beffare Donnarumma, palla alta.

18′ – Saelemaekers ammonito per fallo su Telles.

15′ – Sicuramente un ottimo Milan in questo primo quarto d’ora.

12′ – ANNULLATO IL GOL DI KESSIE. Dopo il controllo VAR rete non convalidata perché Franck aveva toccato col braccio prima del tiro.

11′ – GOL MILAN! Kessie batte Henderson con un tiro di destro al volo dall’interno dell’area.

9′ – Krunic prova la conclusione dalla distanza, pallone ampiamente fuori.

8′ – Girata pericolosa di Martial col sinistro, Donnarumma mette sopra la traversa.

5′ – Annullato un gol a Rafael Leao per fuorigioco sul lancio di Kjaer. Giusta segnalazione, il portoghese era oltre la linea difensiva avversaria.

4′ – Inizio equilibrato allo stadio Old Trafford.

1′ – Match iniziato!

Alle 18:55 l’arbitro Vincic fischierà l’avvio della gara.

Europa League, la presentazione di Manchester United-Milan

È finalmente arrivato il giorno della grande sfida tra Manchester United e Milan allo stadio Old Trafford. Sicuramente una delle partite più interessanti di questi Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021.

La squadra di Stefano Pioli ci arriva dopo una buona vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona nell’ultima partita di Serie A. Ma ha tante assenze con le quali dover fare i conti: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Defezioni importanti per i rossoneri, chi andrà in campo dovrà dare il 100%.

Anche i Red Devils vengono da un successo, quello nel derby contro il Manchester City all’Etihad Stadium. Un trionfo che galvanizza i ragazzi di Ole Gunnar Solskjaer, il quale a sua volta non ha tutto l’organico a disposizione. Mancano David de Gea, Paul Pogba, Donny van de Beek, Juan Mata, Marcus Rashford ed Edinson Cavani. La formazione inglese rimane comunque favorita.

Formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matić; James, Fernandes, Martial; Greenwood. A disp.: Bishop, Grant; Diallo, Lindelöf, Tuanzebe, Shaw, Williams; Fred; Shoretire. All.: Solskjær.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu; Castillejo, Tonali; Tonin. All.: Pioli.

Arbitro: Vinčić (SLO).

Precedenti Manchester United-Milan

Sono 10 i precedenti tra le due squadre: 5 vittorie del Milan e 5 del Manchester United, nessun pareggio. L’ultima volta che si sono affrontate è stato negli Ottavi della Champions League 2009/2010: doppio successo peer i Red Devils, 3-2 a San Siro e 4-0 a Old Trafford.

Lo scontro che i rossoneri ricordano con piacere è quello della Semifinale di Champions 2006/2007, quando la formazione di Ancelotti perse immeritatamente 3-2 in Inghilterra ma poi fu in grado di vincere 3-0 a Milano in quella che è stata definita la “partita perfetta”.

Doppio 1-0 a favore del Diavolo negli Ottavi della Champions 2004/2005, sia a Old Trafford che a San Siro segnò Hernan Crespo. Purtroppo quell’edizione della coppa terminò con la “tragica” finale di Istanbul persa contro il Liverpool. Gli altri precedenti risalgono alle semifinali della Coppa dei Campioni 1957/1958 e 1968/1969. In entrambi i casi furono i rossoneri a superare il turno.