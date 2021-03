Manchester United-Milan, Sky o Tv8: dove vederla in diretta tv e streaming

Manchester United-Milan, match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Dove vedere la partita, giovedì 11 marzo, con calcio di inizio alle 18.55

Un Milan in piena emergenza torna ad Old Trafford dopo 11 anni per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. Al cospetto dei Red Devils di Solskjaer, anch’essi privi di molti titolari (Pogba, Rashford e De Gea su tutti), il Milan è atteso da una sfida molto impegnativa che si inserisce, peraltro, in un calendario fittissimo di match che vedrà Donnarumma e compagni in campo con Napoli, di nuovo con lo United e poi con la Fiorentina nel giro di 10 giorni.

Formazione obbligata per Pioli che schiererà 9/11 dei titolari mandati in campo nella vittoriosa trasferta di Verona. Gli unici cambi, Kjaer al posto di Romagnoli anche lui acciaccato e Diaz preferito dall’inizio a Castillejo. Solskjaer si affida a Bruno Fernandes con Martial terminale offensivo, supportato da James e Greenwood.

Leggi anche

Manchester-Milan, la diretta Tv

Come avviene spesso per le partite di Europa League, il dilemma per i tifosi è scoprire se la partita di interesse sia trasmessa non solo da Sky ma anche in chiaro su Tv8. Eccovi la risposta. Per vedere Manchester United-Milan occorre sintonizzarsi su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. Diretta prevista anche sul digitale terrestre sui canali 472 e 482. Telecronaca affidata a Federico Zancan e Daniele Adani.

Al termine del match approfondimenti in studio con Leo Di Bello e i suoi ospiti Riccardo Trevisani, Matteo Marani e Massimo Ambrosini. Lo studio accompegnerà gli spettatori fino alla diretta di Roma-Shakhtar che sarà trasmessa in chiaro su TV8. Al termine del match dei giallorossi, previsto dalle ore 21, sintesi e highlights di Manchester-Milan anche su TV8

La diretta in streaming

Gli abbonati a Sky possono vedere Manchester-Milan in streaming su SkyGo se l’opzione è disponibile nel proprio abbonamento. Per accedere a Sky Go occorre scaricare l’applicazione su smartphone o pc, registrarsi/accedere e selezionare i canali sui quali sarà trasmesso il match dal menù apposito oppure tramite la schermata in home. Per chi non ricevesse, invece, TV8 sul digitale terrestre e vuole vedere sintesi e highlights in seconda serata può accedere alla diretta streaming disponibile direttamente sulla home page del sito ufficiale del canale.