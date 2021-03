Manchester United-Milan, probabili formazioni: Leao guida l’attacco

Solskjaer e Pioli sembrano avere le idee chiare sugli schieramenti da impiegare in Manchester United-Milan. Scopriamo le probabili formazioni.

Oggi alle 18:55 big match allo stadio Old Trafford tra Manchester United e Milan. Un confronto che per alcuni è già una sorta di finale anticipata, considerando il blasone delle due squadre in campo.

Invece è “solo” l’andata degli Ottavi e ci si attende una grande battaglia. I Red Devils partono con i favori dei pronostici, però anche con la consapevolezza di avere davanti degli avversari tutt’altro che facili da battere. I Diavoli Rossoneri stanno facendo una grande stagione e vanno in Inghilterra per giocarsela bene anche in vista del ritorno.

Europa League, probabili formazioni di Manchester United Milan

Pioli per Manchester United-Milan deve rinunciare a Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Inoltre, c’è Alessio Romagnoli in condizioni fisiche non perfette dopo un pestone rimediato in allenamento.

La squadra rossonera verrà schierata comunque con il consueto modulo 4-2-3-1. In difesa davanti a Gigio Donnarumma agiranno Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Diogo Dalot. A centrocampo sicuro l’impiego del titolarissimo Franck Kessie, che dovrebbe essere affiancato da Soualiho Meite. Ancora panchina per Sandro Tonali, Pioli probabilmente preferisce avere maggiore fisicità in mediana all’Old Trafford.

Sulla trequarti ci saranno Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rade Krunic. Samuel Castillejo, salvo sorprese, inizierà dalla panchina dopo essere stato titolare a Verona. In attacco Rafael Leao, scelta praticamente obbligata. L’unico altro centravanti a disposizione è il Primavera Riccardo Tonin. Ci si aspetta una grande prova di maturità dal portoghese ex Lille.

Anche Ole Gunnar Solskjaer utilizza il modulo 4-2-3-1. In difesa quartetto Wan Bissaka-Lindelof-Maguire-Shaw (favorito su Telles). In mediana la coppia composta da Fred e McTominay. Sulla trequarti attenzione a James, Bruno Fernandes e Greenwood. La punta sarà Martial. Reparto offensivo di grande qualità e velocità nei Red Devils.

EUROPA LEAGUE | MANCHESTER UNITED – MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Telles); Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Martial.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Diogo Dalot; Meite (Tonali), Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Rafael Leao.