Milan d’emergenza, a Manchester serve l’impresa: i fattori chiave

Pioli ha un Milan con diverse assenze pesanti contro il Manchester United, però cerca l’impresa a Old Trafford per andare avanti in Europa League.

È arrivato il giorno di Manchester United-Milan, match d’andata degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Una sfida molto affascinante tra due club blasonati che hanno scritto pagine meravigliose della storia del calcio,

Allo stadio Old Trafford favoriti d’obbligo sono gli inglesi, che godono di migliore salute e comunque sulla carta sono più forti. Ma la squadra di Stefano Pioli, seppur piena di assenze pesanti, intende lasciare l’Inghilterra con un risultato positivo e darà tutto in campo per potersi poi giocare la qualificazione al ritorno a San Siro.

Pioli, la strategia per Manchester United-Milan

Il Milan per la trasferta a Manchester è in emergenza, deve fare a meno di: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Inoltre, c’è Alessio Romagnoli acciaccato dopo un pestone preso in allenamento. Insomma, i rossoneri non si presentano a Old Trafford nelle condizioni migliori.

Pioli e i suoi ragazzi, comunque, credono nell’impresa contro lo United. Oggi La Gazzetta dello Sport mette in evidenza tre fattori che possono essere determinanti per superare la squadra di Ole Gunnar Solskjaer.