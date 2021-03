Milan-Napoli, Gattuso sorride: recupero importante

Buone notizie per Gennaro Gattuso in vista di Milan-Napoli. Il tecnico calabrese ha ritrovato il suo attaccante che ha recuperato dall’infortunio

Domenica sera, alle ore 20.45 andrà in scena un importantissimo Milan-Napoli. Il match, valido per la 27esima giornata di Serie A, potrà rappresentare una chiave di svolta in ottica Champions. Sappiamo bene che il Milan occupa attualmente il secondo posto della classifica, ma deve stare attento alle pretendenti alle sue spalle.

Quest’anno sono ben 7 le candidate ai primi quattro posti della classifica, e tra queste c’è anche il Napoli, che momentaneamente occupa il 6° posto a solo tre punti dalla quarta, la Roma. Quella col Milan potrebbe rappresentare per Gattuso una grande occasione per provare a scalare le gerarchie.

I rossoneri, dal loro canto, con il successo potrebbero allungare le distanze e consolidare questa tanto desiderata qualificazione alla Champions League. Sarà sicuramente un match dalle mille emozioni!

Ma sia il Milan e che il Napoli non stanno attraversando un bel periodo dal punto di vista degli infortuni. Entrambe le squadre sono state falcidiate dalle assenze. Proprio domenica però, in vista dello scontro diretto, potrebbero esserci importanti rientri.

Stefano Pioli dovrebbe recuperare Ante Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu. Ringhio invece potrà sicuramente contare sul rientro di Hirving Lozano, pedina essenziale della sua formazione.

Lozano recuperato – Le parole dell’agente

La notizia del recupero dall’infortunio di Hirving Lozano ci arriva direttamente da uno dei suoi agenti, Rodrigo Obregon. Il suocero, e membro dell’entourage di Lozano che gli cura gli affari extra campo, è stato intervistato ai microfoni di minutidirecupero.it.

Proprio in tale occasione, Obregon ha affermato che Hirving sarà presente nella sfida contro il Milan – non da titolare, ma potrà subentrare all’occorrenza. Queste le parole del membro dell’entourage di Lozano:

“Si, ieri Hirving ha lavorato in parte con il gruppo e credo potrà anche giocare qualche minuto contro il Milan. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, tuttavia per il tipo di infortunio che ha avuto il suo rientro dev’essere lento e graduale. A Milano non lo vedremo di certo in campo per l’intera partita, ma credo che gli verrà concesso uno spezzone di gara per tornare a prendere confidenza con il campo”.