Stadio Milan-Inter, tutto congelato: spunta uno scenario a sorpresa

Il progetto stadio di Milan e Inter è bloccato. Le elezioni comunali e le incertezze sul futuro nerazzurro rallentano tutto. Cambiano i piani?

In questo momento Milan e Inter sono concentrate soprattutto sulle questioni sportive, ma sullo sfondo c’è sempre il progetto stadio. Entrambe le società ci puntano fortemente per il futuro.

Tuttavia, ci sono dei fattori che rallentano l’iter. Innanzitutto il Comune di Milano dovrà affrontare delle elezioni quest’anno e sono state rinviate a ottobre. L’attuale amministrazione preferisce lasciare il dossier in mano al prossimo sindaco, che comunque potrebbe nuovamente essere Beppe Sala se vincesse. Ad ogni modo, vista la delicatezza del tema, sembra prevalere la volontà di rinviare tutto al periodo post-elettorale.

Milan e Inter nelle settimane scorse hanno inviato una documentazione dettagliata con dei chiarimenti sul progetto. Ma a rallentare tutto ci sono anche le vicende societarie nerazzurre. Infatti, il club è al centro di trattative per la vendita di quote. Il gruppo cinese Suning sta cercando investitori, che potrebbero entrare come soci minoritari inizialmente oppure acquisire subito la maggioranza delle azioni. Palazzo Marino intende andare avanti solamente quando la situazione sarà chiarita.

In caso di cessione dell’Inter, non è detto che la nuova proprietà voglia procedere con il progetto stadio avviato assieme al Milan. Il quotidiano Tuttosport oggi spiega che dall’ambiente nerazzurro circola questa ipotesi: se Suning venderà, è facile immaginare che i piani sul nuovo impianto sportivo verranno rivisti. La continuazione della coabitazione con il Milan nello stesso stadio potrebbe essere messa in discussione.

Ovviamente si tratta di discorsi prematuri, però le incertezze riguardanti il futuro assetto dell’Inter pongono dei dubbi anche sul progetto stadio. Per adesso resta valido quanto i due club hanno portato avanti in questi mesi, però non vanno esclusi colpi di scena.

Sicuramente l’idea di avere uno stadio per il Milan e uno per l’Inter è quella preferita dai tifosi. La coabitazione tra due grandi club europei forse non è la soluzione migliore per il futuro. Non ci sono altri casi tra le big d’Europa. Vedremo se lo scenario muterà.