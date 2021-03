Maguire sul gol sbagliato: “Per questo faccio il difensore e non l’attaccante”

Harry Maguire ha parlato della clamorosa occasione da gol avuta ieri contro il Milan, che però non ha concretizzato in porta

Della bella partita vista ieri sera all’Old Trafford, rimangono sicuramente due episodi clamorosi impressi nella mente. Uno è certamente il gol annullato a Kessie per un presunto e dubbio tocco di mano, non visibile da nessuna immagine del match mostrata. E l’altro è il clamoroso gol sbagliato da Harry Maguire, difensore dei Red Devils, davanti ad una porta totalmente spalancata.

Il giocatore inglese ha scatenato le risate dei tanti appassionati di calcio, e ovviamente l’ira dei milioni di tifosi del Manchester United. Eppure, era facilissimo mettere in porta quella palla. Da sviluppi di calcio d’angolo, il pallone è arrivato proprio tra i piedi di Harry Maguire che, totalmente solo a un metro dalla porta di Donnarumma, ha calciato dritto sul palo sinistro.

Nonostante il match, fino a quel punto, fosse stato in mano ai rossoneri, quella avrebbe potuto rappresentare l’occasione del vantaggio degli inglesi. Certo, l’1-0 è poi arrivato agli inizi del secondo tempo con Amad Diallo; ma il goffo errore di Harry Maguire rimarrà sicuramente nella storia delle gaffe più divertenti del calcio europeo.

Lo stesso difensore ha poi parlato dell’occasione da gol sprecata, subito dopo il match, cercando un pò difendersi dalla tante critiche.

Maguire: “Dovevo segnare, ma sono un difensore…”

Intervistato da BT Sport, queste le parole di Harry Maguire sul clamoroso gol sbagliato davanti la porta avversaria:

“Lo so, avrei dovuto segnare…! Ma questo è il motivo per cui sono un difensore e non un attaccante. Posso dire che non abbiamo giocato il nostro miglior calcio, ed è un peccato portare a casa un risultato di pareggio così nel finale di partita”

Insomma, sarà difficile soprattutto per lo stesso Maguire digerire un’occasione da gol sbagliata così clamorosamente. Ma è certo che può capitare anche ad alti livelli commettere un errore del genere. Maguire è un titolare del Manchester United e della Nazionale Inglese; non basterà una gaffe per mettere in dubbio le sue qualità da professionista.