Manchester-Milan, fallo di mano Kessie: le immagini in sequenza | VIDEO

Continua a far discuter il gol annullato ieri a Franck Kessie contro il Manchester United per un presunto fallo di mano visto dal var.

L’andata degli ottavi di finale di Europa League, tra Manchester United e Milan, ha visto un episodio dubbio al dodicesimo minuto, quando Franck Kessie trova un grandissimo gol dal limite dell’area, tuttavia dopo l’esultanza dei calciatori l’arbitro annulla per un consulto VAR.

Il capo d’accusa è un tocco di mano ravvisato dalla squadra arbitrale VAR tedesca, che ha segnalato all’arbitro sloveno Slavko Vincic un tocco di mano che porta all’annullamento della rete. I diversi replay e i fermo immagini anziché chiarire la chiamata pongono ulteriori dubbi sulla bontà della chiamata.

Dubbi sul gol annullato a Kessie, le immagini

Minuto 12 di Manchester United-Milan: Franck Kessie stoppa la palla che si alza, l’ivoriano calcia al volo trovando il vantaggio. Tutti i compagni lo abbracciano festanti, ma quando i calciatori si dirigono verso la metà del campo l’arbitro viene richiamato al VAR e annulla la rete per un fallo di mano al momento dello stop.

I calciatori non sono convinti, e guardando le immagini la chiarezza non c’è: tutti i replay, poi ben analizzati anche dalla tecnologia di Sky Sport, non chiariscono se effettivamente il tocco di mano sia presente o meno, lasciando diversi dubbi.

Dalle immagini il tocco di mano non appare evidente, e stando al regolamento della Video Assistant Review, l’arbitro può cambiare il verdetto solo qualora l’errore sia chiaro ed evidente. Chiarezza ed evidenza che non sono presenti nell’episodio del gol annullato ai rossoneri, che avrebbe potuto cambiare i destini dell’incontro e della qualificazione.

I calciatori del Milan, tuttavia non si sono scomposti e hanno giocato una gran partita, malgrado lo svantaggio di Amad Diallo per l’unica disattenzione difensiva della gara. A tempo scaduto Simon Kjaer rende giustizia alla gara dei rossoneri trovando il pareggio di testa.

