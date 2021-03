Saelemaekers sul gol annullato: “Kessie me l’ha giurato”

Alexis Saelemaekers ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul match di Europa League disputato ieri sera contro lo United

Alexis Saelemaekers è stato uno dei protagonisti della bella prestazione espressa in campo dai rossoneri contro il Manchester United. All’Old Trafford, i ragazzi di Stefano Pioli sono stati in grado di affrontare un big match europeo con grandissimo carattere.

Alla fine ci si è dovuti accontentare del solo pareggio. Ma per fortuna in realtà che è arrivato! Simon Kjaer nel finale di partita è riuscito ad incornare di testa la palla arrivata da calcio d’angolo e a metterla in porta. Il danese ha regalato così l’1-1 assolutamente meritato ai rossoneri, che per quanto mostrato in campo, avrebbero potuto vincerla quella partita.

Un episodio che ha sicuramente condizionato le sorti del match, è stato il gol annullato a Franck Kessie per un presunto tocco di mano prima del tiro in rete. Un tocco assolutamente dubbio, dato che nessuna immagine mostrata rivela l’effettivo tocco di braccio dell’ivoriano.

Di questo e in generale della prestazione della squadra rossonera di ieri sera, ne ha parlato Alexis Saelemaekers ai microfoni di RTFB Sport.

Le parole di Alexis Saelemaekers

Queste le parole dell’ala destra belga al termine della partita contro il Manchester United:

Sul match e sul gioco espresso: “Abbiamo lavorato molto sul pressing aggressivo che ci ha detto di fare il mister. E noi lo abbiamo applicato molto bene. È stato un peccato non vincere questa partita, ma ci sentiamo comunque soddisfatti del pareggio ottenuto, che è stato ampiamente meritato”.

Sul gol annullato a Franck Kessie: “Dalla posizione in cui mi trovavo era difficile capire la parte del corpo sulla quale ha sbattuto il pallone, perché io ero dietro di lui. Tuttavia nell’intervallo ho chiesto a Franck se l’avesse toccata con la mano e lui mi ha giurato di no e non ho motivo per non credere alle sue parole”.

Sull’atteggiamento da mostrare in campo: “Dispiace che quel gol non sia stato convalidato anche perché l’arbitro non è andato neanche a vederlo al Var. Ma noi dobbiamo giocare a prescindere da questi episodi e fare sempre il nostro in gioco”.