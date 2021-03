Calciomercato Milan, conferma vicina: riscatto a 20 milioni

Ha convito la dirigenza a puntare su di lui, dopo le ottime prestazioni contro Verona e United. Diogo Dalot sarebbe potrebbe rimanere: dirigenza convinta

Ha stupito tutti, fin da subito, per eleganza, gamba e tecnica. Forse un po’ acerbo nelle prime apparizioni, la il talento del giocatore è innegabile. Dopo una fase di assestamento pero’, Diogo Dalot sta arrivando alla condizione ottimale e sta sempre di più convincendo sul campo. Le qualità del ragazzo sono indiscusse, anche se manca di esperienza. Nelle ultime settimane si è messo in mostra con due prestazioni di livello altissimo, contro il Verona e contro il suo Manchester, andando a segno e scorrazzando su e giù per il campo, non facendo rimpiangere l’assenza di Theo Hernandez.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo todofichajes infatti, pare che la società sia pronta a riscattare il giocatore, che a Milano si è ambientato e sarebbe contento di rimanere insieme al gruppo anche nelle stagioni a venire. Lo United dal canto suo, vorrebbe guadagnare – e non poco – sull’eventuale cessione del terzino.

Leggi anche:

Pioli chiama, Krunic risponde: moto d’orgoglio nel momento del bisogno

Calciomercato Milan, il Napoli vuole il difensore rossonero

Diogo Dalot ha convinto, le cifre della trattativa

Aveva già mostrato sprazzi di classe, nelle prime uscite stagionali con il Milan. Le qualità del giocatore non sono mai state in discussione, semmai la sua esperienza e la sua continuità. Continuità che sembra aver trovato, a giudicare dalle ultime apparizioni. Il giocatore si è infatti calato benissimo nel ruolo di vice Theo, giocando sia a destra che a sinistra, e si sarebbe conquistata la fiducia di mister e società per la riconferma .

Il valore del giocatore si aggira intorno 12 milioni di euro, la United ne chiederebbe almeno 20. Pare infatti che i Red Devils siano disposi a sedersi al tavolo con i rossoneri, che non hanno il diritto di riscatto (visto che il calciatore è in prestito secco). In ogni caso, sempre da quanto riferisce il sito spagnolo, gli inglesi non ascolteranno nessun altro club prima del Milan, vista anche la volontà di Dalot di restare a Milanello.