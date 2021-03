Colombo, primo gol in Serie B: segna in Cremonese-Reggiana

Lorenzo Colombo, il giovane rossonero in prestito alla Cremonese, oggi, ha messo a segno il suo primo gol in Serie B

Arriva una bella notizia dal campionato di Serie B: Lorenzo Colombo ha segnato la sua prima rete con la maglia della Cremonese. Il giovane, classe 2002, è stato ceduto in prestito al club lombardo a gennaio, e la notizia del suo gol farà sicuramente piacere ai tanti rossoneri – e soprattutto al Milan, ovvio.

Il gol di Lollo è arrivato nel secondo tempo di Cremonese-Reggiana, match valido per la 28esima giornata di Serie B. La squadra di Pecchia, 15° in classifica, è rimasta in superiorità numerica già al 12’ minuto del primo tempo. Quindi, dopo i gol di Strizzolo e Valzania, ci ha pensato Colombo a timbrare il 3-0 per la sua squadra.

Una bella vittoria della Cremonese, che le permette di conquistare qualche punto per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Lorenzo Colombo ha realizzato un gran gol. Dopo aver ricevuto il passaggio del compagno Gaetano, ha calciato uno splendido mancino da centro area e ha sfondato la porta avversaria. Tanti complimenti all’attaccante di proprietà rossonera, che ha accettato il prestito alla Cremonese proprio per accumulare la giusta esperienza e poi tornare a Milano più maturo e pronto.

È certo che gli ex compagni di Milanello saranno assolutamente felici per lui e per il primo gol con la maglia del suo nuovo club. Altrettanto soddisfatta sarà la dirigenza di Via Aldo Rossi, sicura che il prestito di Lorenzo porterà i frutti sperati.