Infortuni Milan, Pioli annuncia: “Tre rientri contro il Napoli”

Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Milan-Napoli, ha parlato della situazione infortuni. Per domani ci saranno alcuni rientri importanti

Domani sera alle ore 20.45 è in programma uno dei big match più attesi di tutta la stagione di Serie A. Milan e Napoli si incontreranno a San Siro e si daranno battaglia per continuare a credere nella fatidica qualificazione alla Champions League.

Entrambe le squadre stanno affrontando delle difficoltà sotto il punto di vista degli infortuni. Il Milan è addirittura andato all’Old Trafford, giovedì sera, orfano delle sue pedine migliori. Ibrahimovic, Calhanoglu, Theo Hernandez, Bennacer, Mandzukic e Rebic sono stati tutti alle prese con problemi fisici.

Per fortuna, in vista del match di domani contro il Napoli, qualcuno di questi è pronto a rientrare. Per gli altri, invece, bisognerà pazientare qualche altro giorno. L’unico dubbio che rimane è quello di Alessio Romagnoli, che oggi si è allenato in parte con la squadra, e in parte in solitaria. Calabria è certo che non sarà della squadra domani sera.

Della situazione infortunati in casa Milan ci ha pensato Stefano Pioli ad aggiornarci, durante la conferenza stampa da poco conclusasi. Queste le parole del tecnico rossonero:

“Gli acciaccati di Manchester sono Calabria e Romagnoli. Davide molto probabilmente non sarà disponile per domani. Non sappiamo invece se Alessio possa farcela. Ma domattina valuterò. Penso che recupereremo Theo, Calha e Rebic. Mentre per Bennacer, Mandzukic e Ibrahimovic bisogna aspettare la prossima settimana”.

La situazione infortuni del Napoli

Il Napoli di Gattuso non vanta una situazione migliore di quella rossonera. Gli azzurri, infatti, domani saranno orfani di cinque giocatori parecchio essenziali. Si tratta di Manolas, Lozano, Petagna, Ghoulam e infine Rrhamani.

Il difensore kossovaro si è fermato ieri per un problema muscolare, nell’allenamento preparatorio a Milan-Napoli. Tegole, quindi in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Sembra che sui rossoneri e sugli azzurri si sia abbattuta una grande sfortuna.

Le rose sono corte, ma ciò non esclude che le due squadre daranno il massimo domani, ognuna puntando a conquistare i tre importantissimi punti. Ogni scontro diretto ormai può essere decisivo per il finale di stagione.