Milan-Napoli, probabili formazioni: due recuperi per Pioli

Pioli avrà ancora delle assenze in Milan-Napoli, ma recupera un paio di giocatori. Pochi dubbi di formazione, a differenza di Gattuso, per il big match di San Siro.

Archiviate le fatiche di Europa League contro il Manchester United, il Milan si trova a dover affrontare un’altra partita importante. Infatti, a San Siro arriva il Napoli nella prossima giornata di campionato.

Domenica Gennaro Gattuso affronterà il suo passato, anche se non potrà farsi prendere dai sentimentalismi, ha bisogno di vincere come lo ha anche Stefano Pioli. Se i partenopei al momento sono fuori dalla zona Champions, invece la squadra rossonera è pienamente dentro e non vuole perdere ulteriore contatto dalla capolista Inter (ora a +6).

Serie A, probabili formazioni Milan-Napoli

Pioli per Milan-Napoli recupera due giocatori importanti come Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Oggi verranno valutate anche le condizioni di Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Mentre non saranno della partita sicuramente Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Salvo sorprese, anche Ante Rebic dovrebbe mancare.

Rossoneri in campo con l’ormai collaudato modulo 4-3-2-1. Davanti a Donnarumma il quartetto difensivo composto da Diogo Dalot, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbe essere Sandro Tonali ad affiancare Franck Kessie, con Soualiho Meite che dopo due ottime prestazioni a Verona e a Manchester potrebbe accomodarsi in panchina.

Sulla trequarti dovremmo rivedere finalmente Calhanoglu. Sulle fasce si giocano il posto Samuel Castillejo, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic e Brahim Diaz. L’allenamento di oggi chiarirà le idee. Ancora Rafael Leao a fare da centravanti, nella speranza di ritrovare il gol dopo oltre dieci partite di digiuno.

Anche Gattuso impiega il modulo 4-2-3-1 e ha diversi dubbi di formazione. In difesa ci sono due ballottaggi (Manolas-Rrahmani e Rui-Hysaj), a centrocampo deve decidere tra Diego Demme e Tiemoué Bakayoko. In attacco sembra essere Victor Osimhen il favorito su Dries Mertens per il ruolo di unica punta.

MILAN NAPOLI | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (Meite), Kessie; Saelemaekers (Castillejo), Calhanoglu, Krunic (Brahim Diaz); Rafael Leao.

Napoli (4-2-3-1): Ospina (Meret); Di Lorenzo, Rrhamani (Manolas), Koulibaly, Mario Rui (Hysaj); Fabian Ruiz, Demme (Bakayoko); Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen (Mertens).