Rinnovo Calhanoglu, trattativa avanzata: l’ultima proposta del Milan

Il Milan continua a negoziare con Calhanoglu e il suo agente Stipic per il rinnovo di contratto. Il club rossonero è fiducioso sull’accordo.

Salvo sorprese, Hakan Calhanoglu sarà a disposizione per Milan-Napoli. Una buona notizia per Stefano Pioli che il giocatore ieri abbia potuto tornare ad allenarsi in gruppo.

Sembra siano superati i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare le ultime partite. Quello del turco è un rientro importante, considerando che si tratta di un titolare della formazione rossonera. Certamente la manovra di gioco può migliorare con la sua presenza in campo.

Importante il ritorno di Calhanoglu, ma è importante anche accelerare la trattativa per il rinnovo di contratto. Il numero 10 del Milan va in scadenza a giugno 2021 e dunque bisogna trovare quanto prima l’accordo per il prolungamento.

Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il club e il giocatore sono in negoziazione avanzata per estendere il contratto fino a giugno 2025. L’ultima offerta del Milan per l’ingaggio è da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ultimi dettagli da discutere, le parti sono fiduciose di riuscire a raggiungere un accordo.

Per Calhanoglu il rinnovo con il Milan rimane la priorità, nonostante due squadre della Premier League siamo molto interessate a lui. Confermata, dunque, la volontà dell’ex Bayer Leverkusen di rimanere in maglia rossonera.

Ora tocca a Paolo Maldini e Frederic Massara riuscire a trovare l’intesa definitiva con Gordon Stipic, agente del calciatore. Quest’ultimo è stato già a Casa Milan nelle scorse settimane e presto potrebbe esserci un nuovo incontro per chiudere.

