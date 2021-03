Torino-Inter 1-2, gol di Lautaro all’85’: la classifica aggiornata

Risultato a sorpresa nel pomeriggio di Serie A, dove il Parma ferma la Roma facendo un favore al Milan, impegnato in serata contro il Napoli, mentre l’Inter batte il Toro.

Un pomeriggio che regala sorrisi al Milan in vista dell’obiettivo Champions League, ma non in chiave scudetto. A Torino i granata non fermano i nerazzurri che vincono nel finale, malgrado una reazione d’orgoglio dopo lo svantaggio iniziale, vanificata da un’incornata di Lautaro.

A Parma i ducali trovano un successo insperato che non permettono ai romanisti di contro sorpassare l’Atalanta, vittoriosa ieri.

Nella gara dello stadio Grande Torino i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Lyanco nel primo tempo, ma da distanza ravvicinata centra il palo di testa. Succede tutto nella ripresa dove i nerazzurri trovano il vantaggio con Lukaku che trasforma un rigore concesso per una ingenuità di Izzo. Dopo pochi minuti Sanabria pareggia in mischia su corner. L’assalto finale regala i tre punti al Biscione con un gran colpo di testa di Lautaro.

Al Tardini Mihaila segna il primo gol in Seria con un preciso sinistro che supera Pau Lopez. La reazione giallorossa c’è, ma sono i ducali a trovare la rete con un rigore di Hernani.

La classifica di Serie A dopo le gare delle 15

L’Inter vola a 65 punti, portandosi momentaneamente a +9 dal Milan, lasciando il Torino al terzultimo posto. La Roma resta a 50, restando al quinto posto, mentre il Parma si porta a 3 punti dalla qualt’ultima.

Ecco la classifica aggiornata: