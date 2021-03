Bennacer torna in gruppo: “Finalmente” | FOTO

Ismael Bennacer, dopo tanti infortuni, esulta sui social per il suo rientro in gruppo proprio alla vigilia del ritorno degli ottavi in Europa League.

Stefano Pioli, in questi mesi, ha rinunciato a diversi elementi per infortuni, tra cui Ismael Bennacer. Il regista algerino si è fermato per la prima volta il 13 dicembre, nel pareggio casalingo contro il Parma, rimediando una lesione alla coscia.

I tempi di infortunio sono stati lunghi, col centrocampista tornato in campo, ma solo per pochissimi minuti, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa di Belgrado, quando uscì nel primo tempo.

Le prime sensazioni, poi smentite, è che l’algerino potesse aver accusato una ricaduta, tuttavia gli esami strumentali hanno evidenziato soltanto come il muscolo in realtà non fosse pronto. Dopo quasi un mese d’assenza, il centrocampista è tornato oggi ad allenarsi in gruppo.

Il post di Ismael Bennacer

I calciatori, sempre più, affidano a Twitter i loro umori. Ismael Bennacer segue in trend e pochi minuti fa ha annunciato il suo ritorno in gruppo con un post che lo ritrae in mezzo ai compagni durante il torello (dove si intravede anche l’imponente mole di Zlatan Ibrahimovic).

Anche il messaggio postato non lascia spazio a dubbi sulla bontà del suo recupero: “Finalmente tornato in gruppo”.

Un rientro fondamentale per lui, ma soprattutto per Stefano Pioli, che adesso potrà ricomporre il duo di mediani titolari, che specie nel girone di andata ha fatto letteralmente volare il Diavolo in classifica e che ha visto rallentare i rossoneri proprio quando il regista algerino è mancato per infortunio.

Il calciatore, del resto, è stato un perno, ma essendo il suo stop dovuto a una poca atletizzazione del muscolo lo staff sanitario rossonero non ha voluto forzare il suo recupero, agendo sia con carichi atletici che con sedute fisioterapiche. Il ritorno in gruppo è sintomatico dell’obiettivo raggiunto.

