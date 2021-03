Infortunio Romagnoli, domani può tornare in gruppo: le ultime

Arrivano importanti novità per quanto riguardano Alessio Romagnoli, che ha saltato le ultime due gare per infortunio.

Stefano Pioli, in questa fase della stagione, sta facendo i conti con la sfortuna sul fronte infortuni, con diverse defezioni. Milan-Napoli ha visto il forfait dell’ultimo minuto di Simon Kjaer per qualche acciacco fisico che ha costretto il tecnico rossonero a schierare la coppia inedita composta da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Alessio Romagnoli invece era già fuori dalla gara, non essendo stato neanche convocato per la gara contro i partenopei, ma proprio sul capitano arrivano importanti novità dal fronte infermeria.

Alessio Romagnoli potrebbe tornare domani in gruppo

Alessio Romagnoli ha saltato le ultime due gare, l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United e la sfida al Napoli. I problemi per il capitano sono cominciati a pochi giorni dalla gara contro i Red Devils, che lo hanno visto escluso dai convocati per un pestone che gli ha impedito di prendere parte alla partita.

La situazione difensiva per il Milan si è complicata con l’infortunio di Simon Kjaer, ma stando a Emanuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, è che Alessio Romagnoli potrebbe tornare domani in gruppo e potrebbe prendere parte alla gara contro lo United.

Una notizia che permetterebbe a Stefano Pioli di schierare una coppia difensiva rodata in vista del primo grande appuntamento della stagione rossonera.