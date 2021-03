Milan, obiettivo Champions: il calendario di Juve, Napoli, Roma e Atalanta

Milan, lo Scudetto è, di fatto, svanito con il ko casalingo contro il Napoli. Per i rossoneri ora la priorità e la qualificazione in Champions League. La concorrenza è molto agguerrita. Di seguito i calendari a confronto delle contendenti.

Uno 0-1 deludente contro il Napoli che complica e non poco la situazione in classifica per il Milan, a -9 dall’Inter capolista e insidiata al secondo posto dalla Juventus a -1 con una partita in meno , dall’Atalanta a -5, dal Napoli stesso prepotentemente tornato in corsa dopo l’exploit a San Siro (in attesa di affrontare i bianconeri nel match da recuperare) dalla Roma che conserva le proprie ambizioni di qualificazione nonostante l’inaspettato ko a Parma. Attenzione anche alla Lazio, a -9, ma con il match da disputare contro il Torino.

Mancano 11 giornate alla fine del campionato. Per il Milan non mancano match complicati. I rossoneri devono, infatti, affrontare ancora Lazio, Juventus e Atalanta. Anche le rivali sono attese da scontri diretti per un finale avvincente nel quale la situazione di classifica potrebbe cambiare ogni weekend.

Lotta Champions, il calendario a confronto tra le contendenti

Di seguito, tutti gli impegni delle squadre in lotta per il 2-4° posto con, in maiuscolo, le partite che saranno disputate in trasferta. Orari di anticipi e posticipi devono ancora essere comunicati per la parte finale di campionato.

Milan

28.a giornata: FIORENTINA

29.a giornata: Sampdoria

30.a giornata: PARMA

31.a giornata: Genoa

32.a giornata: Sassuolo

33.a giornata: LAZIO

34.a giornata: Benevento

35.a giornata: JUVENTUS

36.a giornata: TORINO

37.a giornata: Cagliari

38.a giornata: ATALANTA

Juventus

28.a giornata: BENEVENTO

29.a giornata: Torino

Recupero contro il Napoli (7 aprile)

30.a giornata: Genoa

31.a giornata: ATALANTA

32.a giornata: Parma

33.a giornata: FIORENTINA

34.a giornata: UDINESE

35.a giornata: Milan

36.a giornata: SASSUOLO

37.a giornata: Inter

38.a giornata: BOLOGNA

Atalanta

28.a giornata: VERONA

29.a giornata: Udinese

30.a giornata: FIORENTINA

31.a giornata: Juventus

32.a giornata: ROMA

33.a giornata: Bologna

34.a giornata: SASSUOLO

35.a giornata: PARMA

36.a giornata: Benevento

37.a giornata: GENOA

38.a giornata: Milan

Napoli

28.a giornata: ROMA

29.a giornata: Crotone

Recupero contro la Juve (7 aprile)

30.a giornata: SAMPDORIA

31.a giornata: Inter

32.a giornata: Lazio

33.a giornata: TORINO

34.a giornata: Cagliari

35.a giornata: SPEZIA

36.a giornata: Udinese

37.a giornata: FIORENTINA

38.a giornata: Verona

Roma

28.a giornata: Napoli

29.a giornata: SASSUOLO

30.a giornata: Bologna

31.a giornata: TORINO

32.a giornata: Atalanta

33.a giornata: CAGLIARI

34.a giornata: SAMPDORIA

35.a giornata: Crotone

36.a giornata: INTER

37.a giornata: Lazio

38.a giornata: SPEZIA

Lazio

28.a giornata: UDINESE

29.a giornata: Spezia

30.a giornata: VERONA

31.a giornata: Benevento

32.a giornata: NAPOLI

33.a giornata: Milan

34.a giornata: Genoa

35.a giornata: FIORENTINA

36.a giornata: Parma

37.a giornata: ROMA

38.a giornata: SASSUOLO