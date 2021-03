Theo Hernandez, dura protesta social contro l’arbitro Pasqua – FOTO

Il terzino del Milan Theo Hernandez non è rimasto contento dell’arbitraggio di ieri e ha commentato con questo post.

Il Milan di certo è uscito dal campo ieri, dopo la sconfitta interna con il Napoli, con l’amaro in bocca per la direzione arbitrale.

I rossoneri non sono soddisfatti delle decisioni prese dall’arbitro Fabrizio Pasqua. In particolare per un episodio nel finale di partita.

Il direttore di gara ha valutato ininfluente un contatto in area di rigore napoletana tra Theo Hernandez e Timoué Bakayoko, nonostante fosse stato richiamato al VAR.

Duro sfogo di Theo su Instagram, poi cancella il post

Un contatto netto nell’area del Napoli che Pasqua, anche rivedendolo al monitor, ha scelto di non punire.

Una decisione piuttosto particolare che il Milan non ha per nulla accettato con serenità, come si è visto anche nel finale di partita e nei momenti di nervosismo.

Theo Hernandez ha persino avuto una reazione ‘social‘ a dir poco smodata. Nel post-partita il terzino rossonero ha pubblicato su Instagram una storia con l’immagine del sig. Pasqua e le faccine disgustate per le decisioni dell’arbitro.

Una protesta evidente e forse esagerata da parte del calciatore classe ’97. Theo poco dopo ha rimosso il post dal suo profilo, ma l’immagine aveva già fatto il giro del web da qualche minuto.

Chissà se per questa bravata social verranno presi provvedimenti su Theo Hernandez. Ma sarebbe curioso anche ascoltare il parere della classe arbitrale e del designatore Rizzoli sul mancato calcio di rigore concesso al Milan, nonostante il suggerimento del VAR e l’immagine nitida rivista da Pasqua.