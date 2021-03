Calciomercato Milan, priorità alla punta | Tre nomi nel mirino

Il Milan ha già capito di dover cercare un nuovo attaccante centrale in vista della prossima stagione, da affiancare a Ibrahimovic.

Uno dei motivi per cui il Milan nelle ultime settimane ha fatto fatica ad avere continuità di risultati è sicuramente la carenza offensiva.

Pochi gol ma anche poca scelta in attacco per mister Stefano Pioli. L’allenatore rossonero si è ritrovato con le scelte contate, soprattutto per gli infortuni dei centravanti Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic.

Entrambi sono calciatori ormai verso la fine delle rispettive carriere e non possono garantire un numero di presenze stagionali elevato. Inoltre i due non sono ancora sicuri della conferma a fine campionato, anche se per Ibra sembra tutto fatto verso il rinnovo annuale.

A prescindere dal futuro dei due veterani, il Milan ha deciso: massima priorità sul mercato estivo ad un nuovo centravanti. Un profilo che dovrà essere affidabile, atleticamente valido e con il gol nel sangue.

Leggi anche:

Tris di nomi per l’attacco del Milan: sceglierà Maldini

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il Milan ha già in mente alcuni nomi per poter rimpolpare il reparto offensivo in vista della stagione 2021-2022.

Sono tre i calciatori osservati da Paolo Maldini e dall’area scouting rossonera. Due dei quali militano nel campionato di Serie A e dunque non hanno bisogno di grosse presentazioni.

Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic, attaccante che sarebbe ideale per affiancare Ibrahimovic e sostituirlo poi in futuro. Il serbo finalmente sta sbocciando, come dimostrato con la recente tripletta al Benevento.

Inoltre ieri è fuoriuscita la notizia del suo secco ‘no’ alla proposta di rinnovo con la Fiorentina. I viola lo valutano 40 milioni di euro, ma potrebbero anche abbassare le pretese vista la volontà di Vlahovic di cambiare aria.

Sempre in A milita un secondo obiettivo, Andrea Belotti. La storia d’amore a distanza tra il Gallo ed il Milan continua, visto che per diverse sessioni di mercato è stato accostato ai rossoneri.

Anche lui difficilmente rinnoverà con il Torino e avrebbe dato un forte segnale al club: è l’ora di cambiare aria e l’ipotesi Milan resta una delle più interessanti per il numero 9 della Nazionale italiana.

L’ultimo nome è invece di caratura internazionale. Il Milan segue ancora Odsonne Édouard, punta francese classe ’98 in forza al Celtic Glasgow. Un talento assoluto, esploso in Scozia, che fa gola a mezza Europa. Per caratteristiche fisiche e tecniche sarebbe anche lui un profilo perfetto per dare il cambio a Ibrahimovic.