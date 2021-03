Matteo Tonon segue il fratello: dal Milan alla Dinamo Zagabria

Matteo Tonon, 15enne delle giovanili rossonere, è stato ceduto alla Dinamo Zagabria. Il giovane ha seguito le orme del fratello Alessio

Il giovanissimo Matteo Tonon, giocatore dell’Under-17 rossonera e della Nazionale Italiana, è stato ceduto alla Dinamo Zagabria – società con la quale ha firmato il suo primo contratto da professionista. La notizia ci arriva direttamente dal giornalista Pietro Balzano Prota.

Matteo ha in pratica ricalcato le orme del fratello Alessio Tonon, il 17enne, classe 2003, che l’anno scorso è passato alla società croata – firmando un contratto sino al 2023 – dopo il lungo cammino nelle giovanili del Milan.

Matteo è un centrocampista, così proprio come Alessio. L’operazione del suo passaggio alla Dinamo Zagabria è stata gestita da Marco Busiello per FIRST e Andy Bara. I due fratelli, definiti come futuri talenti del calcio italiano, sono stati pronti al salto di qualità. Approdare al professionismo così giovani, non è una cosa poco.