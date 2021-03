Milan, 0 gol subiti nel primo tempo nelle ultime quattro partite

Il Milan fa registrare una statistica interessante in chiave difensiva, non concedendo gol nella prima frazione per quattro gare di fila.

Il periodo in casa Milan non è dei più floridi, con 7 punti ottenuti nelle ultime 5 gare e l’Inter volata a più nove dai rossoneri. I rossoneri hanno concesso in queste gare sei reti, le 3 all’Inter e uno a testa a Roma, Udinese e Napoli, con l’unica gara con la rete inviolata contro il Verona.

Tuttavia, malgrado l’opaco periodo la difesa del Diavolo ha fatto registrare una statistica che andrebbe in controtendenza coi risultati finali.

Milan, porta inviolata nel primo tempo da 4 gare di fila

La difesa rossonera è stata messa nell’ultimo periodo sotto il banco degli imputati per le troppe disattenzioni concesse, tuttavia stando ai dati Opta ha toccato un record nella gara contro il Napoli: il Milan per la quarta volta consecutiva in Serie A non ha concesso gol nei primi tempi.

Infatti l’ultimo gol subito nella prima frazione di gioco è stato quello di Lautaro nel derby. Nelle successive gare, a Roma, Verona e contro Udinese e Napoli i gol sono arrivati tutti nella ripresa – tranne a Verona, dove la porta è rimasta inviolata per tutta la gara.

Adesso la difesa è chiamata a mantenere la porta inviolata per tutti i novanta minuti di gioco.