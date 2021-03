Milan, il centrocampista allo scoperto: “Interesse che fa piacere”

Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna, esce allo scoperto su un possibile interesse da parte del Milan.

Il Milan vuole rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, a prescindere dai risultati che verranno raggiunti in questo campionato. Paolo Maldini vuole calciatori pronti e giovani in grado di fare la differenza sin da subito.

Seguendo questo diktat la società di via Aldo Rossi sta sondando il terreno per i migliori giovani provenienti dalla nostra Serie A. Da tempo si parla anche di Mattias Svanberg, centrocampista svedese di proprietà del Bologna.

Giunto in Emilia nell’estate del 2018, Svanberg è arrivato alla definitiva maturità in questa stagione, dove ha anche trovato tre reti in campionato, suo record personale. Frutto di tanto lavoro che lo ha migliorato a livello tattico, soprattutto nelle incursioni, visto che in tutte le stagioni in Italia ha fornito almeno due assist per campionato.

Da mesi il calciatore è entrato in orbita Milan, coi dirigenti che lo seguono con molta attenzione, anche se la concorrenza è spietata vista la crescita importante del giocatore scandinavo. La sua valutazione è attorno ai venti milioni, e il Milan potrebbe accelerare in caso di approdo in Champions League.

In merito all’interesse del Diavolo il calciatore ha parlato in queste ore ad una emittente del suo paese.

Svanberg commenta le voci sul Milan

Mattias Svanberg seppur giovanissimo, classe 1999, è già un perno del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il calciatore è da tempo accostato al Milan, tuttavia al momento vuole mantenere l’attenzione alta in vista del campionato. Infatti i felsinei sono in lotta per la salvezza e hanno bisogno della piena concentrazione dei loro calciatori principali.

Svanberg è già nel giro della nazionale, dove conta anche una presenza, e ha parlato ai microfoni di una emittente locale delle voci sul Milan:

“L’accostamento del Milan fa piacere quando lavori bene, ma il fatto che se ne sia parlato ora non vuol dire nulla, vedremo più avanti. Ora sono concentrato a far bene a Bologna, a fine stagione valuterò le alternative e le opportunità”.