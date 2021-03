Calciomercato Milan, ancora Junior Firpo: il Barcellona fissa il prezzo

Dalla Spagna arriva la notizia che il Milan sta concretamente tentando di acquistare Junior Firpo dal Barcellona. Ma attenzione alla concorrenza del Napoli!

La dirigenza rossonera è già al lavoro per stanare quali potrebbero essere i migliori acquisti per il calciomercato estivo. I reparti da rinforzare sono molteplici, e con l’ipotetica qualificazione alla Champions League acquistare e rinforzare sarà un obbligo.

Meritevole di attenzione è sicuramente il ruolo del terzino sinistro, occupato ad oggi da Theo Hernandez. Il francese non ha però un valido ricambio per riposare e rifiatare. Ci sarebbe Diogo Dalot, ma è risaputo che il portoghese preferisca la fascia destra di difesa. Il Milan, l’estate scorsa aveva acquisito Dalot in prestito secco dal Manchester United, proprio per questa sua duttilità nel ricoprire entrambe le fasce.

Ma adesso, e per la prossima stagione più che mai, c’è bisogno di un terzino sinistro puro, dal piede mancino, e che sia all’altezza di sostituire all’occorrenza Theo Hernandez. Già nella finestra del calciomercato invernale, quando il Milan aveva concluso gli acquisti di Mandzukic, Meite e Tomori, la sua dirigenza aveva provato a mettere segno il quarto colpo cercando proprio il giusto terzino sinistro.

Il nome in pole era stato quello di Junior Firpo dal Barcellona, ma poi per diverse problematiche il difensore spagnolo è rimasto in blaugrana. Ma secondo le notizie che arrivano dalla Spagna il nome di Firpo è ritornato in voga nell’ambiente rossonero, con la dirigenza intenzionata a chiudere al più presto l’affare e a portarlo a Milano.

Junior Firpo, il terzino sinistro low-cost

Secondo quanto riporta il sito spagnolo todofichajes.com, il Milan è ritornato concretamente sulle tracce di Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. Un affare che potrebbe arrivare presto alla sua conclusione, con Koeman che non ritiene lo spagnolo sua pedina essenziale.

La cosa che più stupisce è il prezzo del suo cartellino, che secondo todofichajes ammonterebbe a soli 10 mln di euro. Niente male per un profilo di qualità come quello di Firpo! La politica economica del Milan ha puntato sin qui a chiudere proprio degli affari dai costi non esagerati, e quello di Firpo potrebbe rappresentare l’occasione perfetta.

A quanto si dice, il Barcellona vorrebbe provare a chiudere ad almeno 15 mln di euro, ma secondo la stampa spagnola, il rendimento stagionale e l’attuale situazione di mercato fa abbassare il prezzo del terzino originario della Repubblica Dominicana.

Ad ogni modo, il Milan vorrebbe chiudere al più presto la trattativa ed assicurarsi un valido sostituto di Theo Hernandez ad un prezzo assolutamente conveniente. Ma Maldini e Massara devono sbrigarsi, c’è anche in Napoli sulle tracce di Junior Firpo.