Fiorentina-Milan, arbitra Guida

Fiorentina-Milan sarà arbitrata da Marco Guida. La gara sarà valida per la 28esima giornata di Serie A. Ecco l’intera squadra arbitrale

Domenica pomeriggio, alle ore 18.00, andrà in scena un importante Fiorentina-Milan – L’AIA ha da poco reso nota la squadra arbitrale scelta per la gara in questione. Ebbene, l’arbitraggio sul campo vedrà Marco Guida – della sezione di Torre Annunziata – protagonista.

Il fischietto campano ha incontrato i rossoneri l’ultima volta in Roma-Milan del 28 febbraio scorso. Gara vinta per 2-1 dagli uomini di Pioli anche grazie al rigore netto concesso da Guida e poi trasformato in rete da Franck Kessie.

Leggi anche:

La squadra arbitrale di Fiorentina-Milan

Gli assistenti di Marco Guida saranno Passeri e Rossi. Alla direzione del VAR sono stati designati Massa e Di Vuolo. Infine, il quarto uomo sarà Di Martino.

Fiorentina-Milan, domenica ore 18.00

Arbitro: Guida

Assistenti: Passeri – Rossi L.

IV Uomo: Di Martino

VAR: Massa

AVAR: Di Vuolo