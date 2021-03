Milan-Manchester, i convocati di Pioli: c’è Ibra, 4 assenti!

La lista dei convocati di Pioli in vista di Milan – Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Continua l’emergenza in casa Milan. Difatti, in vista del match di stasera contro il Manchester United a San Siro, Pioli dovrà far a meno di quattro giocatori importantissimi. Sono ancora acciaccati Leao, Rebic, Calabria e Romagnoli: tutti e quattro profili titolari della squadra.

Le uniche due note positive sono invece i rientri di Zlatan Ibrahimovic, che probabilmente partirà dal primo minuto, e di Ismael Bennacer. Ma la fascia d’attacco sinistra rimane in totale emergenza con Leao e Rebic indisponibili.

Questa la lista completa dei convocati di Pioli in vista del match di stasera contro i Red Devils di Ole Solskjaer:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin.