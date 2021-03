Il Milan si qualifica con il Manchester United se … | Le combinazioni

Milan-Manchester United si giocano la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Tutte le combinazioni possibili per il passaggio del turno

Il giorno tanto atteso è arrivato. Giovedì 18 marzo alle ore 21, San Siro torna ad ospitare dopo 11 anni una sfida europea tra Milan e Manchester United. In palio, il passaggio ai quarti di finale di Europa League, traguardo che i rossoneri non hanno mai raggiunto da quando la vecchia Coppa Uefa ha cambiato denominazione. I Red Devils, invece, dopo il trionfo del 2017 nella finale di Stoccolma con l’Ajax, nella scorsa edizione si sono spinti fino in semifinale nella Final Eight in Germania. A sconfiggerli il Siviglia poi vincitore del trofeo all’epilogo contro l’Inter.

Si riparte dall’1-1 di Old Trafford, risultato deciso dai gol di Diallo e Kjaer allo scadere, un punteggio che mantiene quantomai in bilico la qualificazione al prossimo turno con varie combinazioni favorevoli ad entrambe le contendenti. Di seguito, un riepilogo completo.

Il Milan si qualifica se …

Vince con qualsiasi risultato

Pareggia 0-0, in virtù del gol segnato in trasferta

Il Milan viene eliminato dal Manchester se …

Perde con qualsiasi risultato

Con un pareggio con più di due gol. Un eventuale 2-2 o un 3-3 permetterebbero al Manchester di superare le reti segnate in trasferta dal Milan nel match di andata.

Si va ai supplementari se …

Con l’1-1 finale nei tempi regolamentari

Il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League si terrà A Nyon alle ore 13 di venerdì 19 marzo. Come per gli ottavi di finale non ci saranno vincoli tra match di squadre appartenenti alla stessa Federazione. Le sfide di andata si disputeranno giovedì 7 aprile. Il ritorno è previsto la settimana seguente, il 14. Tutti i match di dovrebbero giocare alle 21 senza la consueta divisione oraria tra le 19 e 21 in vigore fino agli ottavi.