Calciomercato Milan, il portiere allo scoperto: “Non mi interessano i rumors”

Trubin è tra i portieri che il Milan valuta per un eventuale dopo Donnarumma. L’ucraino ha risposto alle indiscrezioni di calciomercato.

Il Milan è alle prese con la difficile trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma e spera di arrivare presto alle firme. Negoziare con un agente come Mino Raiola non è mai semplice e la dirigenza auspica che l’accordo possa arrivare a breve.

Un prolungamento contrattuale di Gigio comunque non significherebbe in automatico una permanenza a lungo termine del portiere campano. Infatti, è ormai acclarato il fatto che il suo procuratore preferirebbe vederlo in un’altra squadra e già in passato aveva spinto per portarlo via da Milano. La volontà del ragazzo sembra quella di rimanere, almeno per ora, però il futuro resterà comunque incerto anche col rinnovo.

Leggi anche:

Mercato Milan, Trubin risponde alle voci sul suo futuro

Il Milan sta seguendo anche altri portieri per farsi trovare pronto in caso di addio di Donnarumma. Uno dei profili che piacciono è Anatoliy Trubin, 19enne estremo difensore dello Shakhtar Donetsk.

Interpellato da Tuttomercatoweb.com sulle voci che lo danno nel mirino sia del Milan che dell’Inter, questa è stata la sua risposta: «Penso siano solamente rumors e non mi interessano. Sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni nello Shakhtar. Mi alleno e lavoro duramente ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato».

Trubin non bada alle indiscrezioni di calciomercato che circolano sul suo conto. Pensa al presente e a dare il massimo per la sua attuale squadra. Nonostante la giovane età, personalità e maturità non gli mancano.

Al portiere dello Shakhtar Donetsk viene anche domandato che effetto gli faccia essere chiamato ‘Donnarumma d’Ucraina‘ in Italia e replica nella seguente maniera: «Non mi fa effetto. Donnarumma è Donnarumma, Trubin è Trubin. Io non sono il Donnarumma d’Ucraina, sono semplicemente l’ucraino Trubin». Non vuole paragoni…