Milan-Manchester, la carica di Seedorf: “Il Milan ha DNA europeo”

Clarence Seedorf carica i rossoneri in vista della sfida al Manchester United con un video postato sui social.

Questa sera la sfida tra Milan e Manchester United decreterà la compagine che avanzerà ai quarti di finale di Europa League. Una sfida che in queste settimane ha scatenato i ricordi dei più nostalgici, essendo la sfida una grande classica del calcio europeo.

Il precedente più bello in assoluto è la Partita Perfetta del 2007. Uno dei protagonisti di quella sfida su Clarence Seedorf, autore di un gol e un assist a San Siro: in quella partita l’olandese fu devastante, sotto tutti i punti di vista. Proprio lui, in questi minuti, ha lanciato un messaggio al Milan con un post sui social.

Seedorf carica il Milan su Instagram: “Un’altra grande battaglia”

Clarence Seedorf ha vinto quattro volte la Champions League, due delle quali con il Milan. L’olandese ha caricato i rossoneri con un post su Instagram ricordando che il DNA del Milan è fatto per grandi sfide europee e che lui sa come si batte il Manchester United.

Infatti nel ritorno della semifinale del 2007 fu il migliore in campo offrendo un assist a Kakà per il vantaggio e siglando il gol del raddoppio.

Ecco il suo bellissimo post: “Pronto per vedere un’altra grande partita a San Siro. Quante battaglie tra Manchester United e Milan, abbiamo giocato contro degli avversari incredibili. Questa partita è stata speciale per me! Forza Milan, crederci sempre ricordandoci del nostro DNA Europeo fino alla fine”