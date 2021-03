Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali: Castillejo falso nove

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali che Pioli e Solskjaer schiereranno a San Siro. Il tecnico rossonero punta su Castillejo falso nove

E’ tutto pronto per Milan-Manchester United. Stefano Pioli deve fare i conti, ancora una volta, con una grande emergenza. I rossoneri, come vi abbiamo raccontato, non potranno contare su Ante Rebic, Rafael Leao, Mario Mandzukic, Daniel Maldini, Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

Emergenza totale dunque in attacco, con Pioli che recupera Ibrahimovic, che parte, però, solo dalla panchina al pari di Ismael Bennacer. In avanti il Milan, per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si affida dunque a Samu Castillejo.

Sulla trequarti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic. A centrocampo Franck Kessie insieme a Meite, che ha vinto il ballottaggio con Sandro Tonali.

In difesa, davanti a Gigio Donnarumma, la linea a quattro sarà composta da Kalulu, preferito a Dalot, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez.

Il Manchester United, invece, si affiderà in avanti a Rashford, con Bruno Fernandes che guiderà la trequarti. Rispetto all’andata in difesa scendono in campo dal primo minuto Lindelof e Shaw, insieme a Wan-Bissaka e Maguire. A centrocampo è Fred ad affiancare McTominay.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krunić; Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia; Bennacer, Díaz, Tonali; Ibrahimović, Tonin. All.: Pioli.

MANCHESTER UTD (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Rashford. A disp.: De Gea, Grant; Telles, Tuanzebe, Williams; Diallo, Matić, Pogba, van de Beek. All.: Solskjær.

Arbitro: Brych (GER).