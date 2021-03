Milan-Manchester United, TV8 o Sky: dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Manchester si affrontano alle 21 di giovedì 18 marzo per il ritorno degli ottavi di Europa League. Il match avrà copertura in tv e streaming

Ne resterà solo uno. Milan e Manchester United ripartono dall’1-1 dell’andata a Old Trafford per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Rossoneri, come al solito, in emergenza. Dopo l’ultima rifinitura, tra i convocati di Pioli mancano Leao, Rebic, Calabria e Romagnoli. Rientrano Ibrahimovic e Bennacer con lo svedese pronto per subentrare a partita in corso. In attacco, considerata ormai l’annosa assenza di Mandzukic, dovrebbe essere schierato Castillejo falso nueve. Solskjaer, rispetto al match di una settimana fa, ritrova Rashford, Pogba, Van de Beek e De Gea. Tra questi però solo il primo partirà nella formazione iniziale. Out Cavani e Martial.

Per passare il turno, il Milan deve vincere o pareggiare 0-0. Qualsiasi altra combinazione come una sconfitta con qualsiasi risultato o un pareggio dal 2-2 in poi manderebbe ai quarti i Red Devils, semifinalisti della passata edizione dell’Europa League conclusa con la Final Eight in Germania.

Milan-Manchester United in diretta tv

Milan-Manchester United di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport 252 e sul digitale terrestre sui canali 472 e 482. Telecronaca affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Gli appassionati che speravano di vedere Milan-Manchester in chiaro devono accontentarsi di Diretta Gol su TV8 con le immagini, oltreché del match di San Siro anche degli altri match concomitanti ovvero Young Boys-Ajax, Rangers-Slavia Praga e Villarreal-Dinamo Kiev. Al termine su TV8 approfondimenti e highlights in studio con Leo Di Bello e i suoi ospiti.

La diretta streaming di Milan-Manchester

Gli abbonati a Sky possono vedere in streaming Milan-Manchester United su SkyGo se l’utilizzo dell’applicazione è compreso nel proprio abbonamento. Per accedere al contenuto occorre registrarsi/accedere con le proprie credenziali e selezionare dal menù canali Sky Sport Uno o Sky Calcio 252. In alternativa, a ridosso dell’orario di inizio, la finestra dedicata a Milan-Manchester sarà disponibile anche in home page. Chi, invece, vuole seguire Diretta Gol con Milan-Manchester su TV8 può sintonizzarsi sul sito dell’emittente, sul quale in home si trova il player con la trasmissione in diretta dell’intero palinsesto giornaliero.