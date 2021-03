Milan, niente Nazionale per Calabria e Romagnoli

Ancora brutte notizie per Davide Calabria e Alessio Romagnoli. I due non prenderanno parte agli impegni di fine marzo della Nazionale Italiana

Da pochi minuti è stata diramata la lista ufficiale dei convocati di Pioli per la gara contro il Manchester United di stasera. Non si possono non notare le pesanti assenze dei due italiani Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Il primo si è fermato proprio nella gara d’andata contro lo United all’Old Trafford.

Mentre Alessio si è infortunato in un allenamento di preparazione precedente a quella gara. Perni del Milan, i due sono purtroppo alle prese con dei problemi fisici.

Per il difensore centrale si tratta di alcuni problemi muscolari che gli impediscono di poter essere al 100% della condizione. Mentre, Davide è stato fermato da una pubalgia, con botta al ginocchio inclusa. Un periodo sfortunatissimo per i due italiani, che a breve avrebbero dovuto prender parte agli impegni dell’Italia di Mancini.

Difatti, a fine marzo, la Nazionale Azzurra di calcio dovrà incontrare Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania; tutti e tre match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali Qatar 2022.

Ma Calabria e Romagnoli , prossimi alle convocazioni di Roberto Mancini, non potranno prender parte agli impegni in questione.

La notizia dell’ultim’ora di Sky Sport

Secondo quanto riportato recentemente da Sky Sport, Davide Calabria e Alessio Romagnoli non risponderanno alla convocazione di Roberto Mancini per gli impegni di fine marzo della Nazionale Italiana. È probabile che i due rossoneri non ce la facciano a recuperare dagli infortuni entro quel periodo.

Preservarsi e concentrarsi sul recupero per il finale di stagione del Milan è forse quello che proveranno a fare Calabria e Romagnoli, e al quale danno la priorità. Resta il fatto che è un vero peccato: vedere i due compagni con la maglia azzurra avrebbe fatto un gran piacere a tutti i tifosi rossoneri.

Soprattutto per il terzino destro del Milan, che avrebbe per la prima volta giocato con l’Italia in gare prestigiose e importanti.

Per quanto riguarda Romagnoli, invece, già ieri si era parlato di un forte dubbio sulla sua convocazione da parte di Mancini – Toloi sarebbe stato preferito al suo posto. Ma ad ogni modo, da quanto riporta Sky, nè Alessio nè Davide prenderanno parte agli impegni azzurri.