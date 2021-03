Milan, tutti gli infortuni della stagione: l’elenco mese per mese

Il Milan è di nuovo alle prese con una serie di infortuni che privano Pioli di alcuni titolari. Una situazione che si protrae da inizio stagione.

Non c’è pace per Stefano Pioli. Anche la partita contro la Roma, alla stregua di tante altre nella stagione in corso, ha contribuito a riempire l’infermeria rossonera che, in verità, mai è stata svuotata. Un’emergenza continua che ha costretto e costringerà ancora l’allenatore milanista a rinunciare ad alcuni dei suoi uomini migliori nel momento decisivo della stagione quando avere la rosa al completo sarebbe stata la condizione ideale per affrontare i tanti e ravvicinati impegni tra Serie A ed Europa League.

Infortuni muscolari, traumi e Covid non si è fatto mancare davvero nulla il Milan in questo stagione con un elenco degli indisponibili che si è allungato continuamente partita dopo partita ad eccezione di un periodo di tregua nella prima metà di febbraio che, tuttavia, è durato pochissimo.

Leggi anche

Milan, l’elenco con tutti gli infortunati

Di seguito, l’elenco con tutti i calciatori infortunati da settembre, suddivisi per mese e con la relativa data di rientro in campo.

Settembre 2020

Alessio Romagnoli : infortunio muscolare al polpaccio da agosto. E’ rientrato in Inter-Milan del 17 ottobre

: infortunio muscolare al polpaccio da agosto. E’ rientrato in Inter-Milan del 17 ottobre Zlatan Ibrahimovic : positivo al Covid. Rientro in Inter-Milan del 17 ottobre

: positivo al Covid. Rientro in Inter-Milan del 17 ottobre Ante Rebic: infortunio al gomito in Crotone-Milan. Rientro il 1 novembre in Udinese-Milan

Ottobre 2020

Matteo Gabbia : positivo al Covid con l’Under 21. Rientro in Milan-Verona del 7 novembre

: positivo al Covid con l’Under 21. Rientro in Milan-Verona del 7 novembre Gianluigi Donnarumma : positivo al Covid prima di Milan-Roma. Rientro in Udinese-Milan del 1 novembre

: positivo al Covid prima di Milan-Roma. Rientro in Udinese-Milan del 1 novembre Jens Petter Hauge: positivo al Covid prima di Milan-Roma. Rientro in Udinese-Milan del 1 novembre

positivo al Covid prima di Milan-Roma. Rientro in Udinese-Milan del 1 novembre Samu Castillejo: affaticamento muscolare in Milan-Roma. Rientro in Napoli-Milan del 22 novembre

Novembre 2020

Zlatan Ibrahimovic : infortunio muscolare in Napoli-Milan. Rientro in Milan-Torino del 9 gennaio

: infortunio muscolare in Napoli-Milan. Rientro in Milan-Torino del 9 gennaio Ismael Bennacer : affaticamento muscolare post Napoli-Milan. Rientro in Milan-Parma del 13 dicembre

: affaticamento muscolare post Napoli-Milan. Rientro in Milan-Parma del 13 dicembre Rafael Leao : lesione muscolare con la nazionale portoghese U21. Rientro in Milan-Parma del 13 dicembre

: lesione muscolare con la nazionale portoghese U21. Rientro in Milan-Parma del 13 dicembre Samu Castillejo: infiammazione ginocchio post Napoli-Milan. Rientro in Samp-Milan del 6 dicembre

Dicembre 2020

Zlatan Ibrahimovic : riacutizzarsi fastidio al polpaccio. Rientro in Milan-Torino del 9 gennaio

: riacutizzarsi fastidio al polpaccio. Rientro in Milan-Torino del 9 gennaio Simon Kjaer : infortunio muscolare in Milan-Celtic. Rientro in Benevento-Milan del 3 gennaio

: infortunio muscolare in Milan-Celtic. Rientro in Benevento-Milan del 3 gennaio Ismael Bennacer : infortunio muscolare in Milan-Parma. Rientro in Bologna-Milan del 30 gennaio

: infortunio muscolare in Milan-Parma. Rientro in Bologna-Milan del 30 gennaio Matteo Gabbia : infortunio al ginocchio in Milan-Parma. Rientro in Milan-Crotone del 7 febbraio

: infortunio al ginocchio in Milan-Parma. Rientro in Milan-Crotone del 7 febbraio Ante Rebic : infortunio al piede. Salta Sassuolo-Milan, rientra in Milan-Lazio del 23 dicembre

: infortunio al piede. Salta Sassuolo-Milan, rientra in Milan-Lazio del 23 dicembre Alexis Saelemaekers: infortunio muscolare in Lazio-Milan. Rientro in Cagliari-Milan del 18 gennaio

Gennaio 2021

Ante Rebic : positività al Covid prima di Milan-Juve. Rientro in Milan-Atalanta del 23 gennaio

: positività al Covid prima di Milan-Juve. Rientro in Milan-Atalanta del 23 gennaio Rade Krunic : positività al Covid prima di Milan-Juve. Rientro in Milan-Atalanta del 23 gennaio

: positività al Covid prima di Milan-Juve. Rientro in Milan-Atalanta del 23 gennaio Theo Hernandez : presunta positività al Covid. Salta Cagliari-Milan, rientra con l’Atalanta.

: presunta positività al Covid. Salta Cagliari-Milan, rientra con l’Atalanta. Hakan Calhanoglu : positivo al Covid. Rientra in Milan-Crotone del 7 febbraio

: positivo al Covid. Rientra in Milan-Crotone del 7 febbraio Ismael Bennacer: bronchite post Bologna-Milan. Rientra in Spezia-Milan del 13 febbraio

bronchite post Bologna-Milan. Rientra in Spezia-Milan del 13 febbraio Mario Mandzukic : contusione in Milan-Atalanta. Salta Derby di Coppa Italia. Rientro in Bologna-Milan

: contusione in Milan-Atalanta. Salta Derby di Coppa Italia. Rientro in Bologna-Milan Simon Kjaer : infortunio muscolare nel Derby di Coppa Italia. Rientra in Spezia-Milan del 13 febbraio

: infortunio muscolare nel Derby di Coppa Italia. Rientra in Spezia-Milan del 13 febbraio Brahim Diaz: problema muscolare in Milan-Atalanta. Rientra in Milan-Inter di campionato

Febbraio 2021

Ante Rebic : infortunio prima di Spezia-Milan. Rientro in Milan-Inter

: infortunio prima di Spezia-Milan. Rientro in Milan-Inter Sandro Tonali : borsite post Bologna-Milan. Salta il Crotone, rientra con lo Spezia

: borsite post Bologna-Milan. Salta il Crotone, rientra con lo Spezia Mario Mandzukic : problema muscolare in Stella Rossa-Milan. Rientro da definire

: problema muscolare in Stella Rossa-Milan. Rientro da definire Ismael Bennacer : problema muscolare in Stella Rossa-Milan. Convocato per Milan-Manchester del 18/3

: problema muscolare in Stella Rossa-Milan. Convocato per Milan-Manchester del 18/3 Hakan Calhanoglu : edema muscolare in Roma-Milan. Rientrato in Milan-Napoli del 14 marzo

: edema muscolare in Roma-Milan. Rientrato in Milan-Napoli del 14 marzo Zlatan Ibrahimovic: lesione muscolare in Roma-Milan. Rientra in Milan-Manchester del 18/3

Marzo 2021