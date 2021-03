Real Madrid, sfuma ancora il rinnovo | Milan in corsa!

Nuove indiscrezioni dalla Spagna sul rinnovo dell’esterno del Real Madrid. Il Milan resta in corsa per l’acquisto a parametro zero.

Le opportunità a parametro zero sono sempre le più suggestive. Il Milan, in vista della prossima stagione, si sta guardando intorno. Sappiamo che c’è un forte interesse per Florian Thauvin, in scadenza con il Marsiglia; a lui si è aggiunto di recente Otavio del Porto, anche se nelle ultime ore sembra aver subito un’accelerata la trattativa per il rinnovo. Un terzo nome è Lucas Vazquez, l’esterno del Real Madrid: mentre Zidane continua a schierarlo titolare, la società sta facendo fatica a trovare un accordo per prolungare.

Marca.com ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito a questa situazione. Pare infatti che in questi giorni ci sia stato un nuovo incontro fra l’agente del giocatore e il Real Madrid. Ancora una volta, il summit si sarebbbe concluso con un nulla di fatto. Niente da fare, le due parti non riescono a trovare un punto d’incontro; spiega il famoso quotidiano, il motivo sarebbe economico. I Blancos, come tutto il calcio in Europa, vive un periodo di “crisi” e sta proponendo un rinnovo al ribasso, proprio come ha fatto durante il calciomercato di gennaio. Secco no da parte di Vazquez e del suo entourage poiché sa che il calciatore è ambito di diverse società.

Milan, per Vazquez serve la Champions

Il Milan è da sempre interessato a Lucas Vazquez, un esterno duttile, di esperienza e con importanti qualità tecniche. In questi anni al Real Madrid, sotto la guida di Zidane, ha avuto un’evoluzione pazzesca: non è un caso se, in una squadra piena zeppa di campioni, il suo spazio è sempre riuscito a ritagliarselo. Quest’anno, nonostante la difficile situazione contrattuale, ha continuato a dare il massimo in campo, e anche in un ruolo non suo. Zidane infatti spesso lo ha schierato da terzino destro, mentre contro l’Atalanta l’altra sera lo abbiamo visto fare l’esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Questa sua capacità di adattarsi ad ogni situazione lo rende un calciatore preziosissimo.

Paolo Maldini potrebbe sfruttare la forte amicizia con Florentino Perez per ottenere una sorta di prelazione. Lucas Vazquez, come detto, è un calciatore importante e in quanto tale ha attirato su di sé l’attenzione di tantissimi club. In Italia anche Roma e Juventus (l’amico Cristiano Ronaldo potrebbe risultare decisivo) ci stanno pensando; a queste si aggiungono le solite inglesi, con Chelsea e Liverpool in primo piano. Una concorrenza spietata quindi, inevitabilmente. Il Milan può provarci, ma serve una condizione imprescindibile: la qualificazione in Champions League, un “normale” e consueto impegno infrasettimanale per Vazquez (ne ha vinte tre, e tutte da protagonista).