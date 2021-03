Theo Hernandez vs Pasqua, la Procura FIGC indaga: la possibile sanzione

Theo Hernandez si è sfogato contro l’arbitro Pasqua dopo Milan-Napoli. La sua storia Instagram è oggetto di indagine della Procura Federale.

La direzione di gara dell’arbitro Fabrizio Pasqua contro il Napoli ha fatto arrabbiare il Milan. Il calcio di rigore non concesso a Theo Hernandez sul tocco in area di Tiemoué Bakayoko è un episodio che ha lasciato tante polemiche.

Il fischietto di Nocera Inferiore è stato chiamato al monitor dalla sala VAR per constatare che l’intervento era falloso e che dunque andava concesso il penalty. Tuttavia, Pasqua ha deciso di confermare la sua scelta precedente di non concedere il tiro dagli 11 metri alla squadra di Stefano Pioli.

Theo Hernandez contro Pasqua: cosa rischia il terzino del Milan

Theo Hernandez dopo Milan-Napoli ha manifestato il proprio disappunto per la direzione di gara di Pasqua pubblicando una storia Instagram in cui c’era la foto dell’arbitro con quattro emoticon con il vomito. Poco dopo è stata rimossa, però comunque è stata vista da tante persone e l’immagine a fatto il giro del web. Ma non solo.

Infatti, la foto è arrivata anche alla Procura Federale. Essa ha deciso di aprire un fascicolo sul comportamento tenuto da Theo Hernandez nel post-partita, seppur sia qualcosa di avvenuto sui social network e non in campo.

Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, il terzino rossonero rischia una multa. La Procura della FIGC non dovrebbe andare oltre. Sarebbe clamoroso se venisse richiesta una sanzione di altro tipo (squalifica) per una condotta sicuramente sbagliata, ma non grave. Uno sfogo social che il giocatore ha cancellato poco dopo e che certamente non ripeterà in futuro. L’ex Real Madrid ha sbagliato e doveva evitare quella storia su Instagram, però una punizione superiore alla multa sarebbe folle.