Brahim Diaz: “Arrabbiati per l’eliminazione. Posso fare la differenza”

L’intervista del giovane talento Brahim Diaz, fantasista del Milan, dopo l’eliminazione di ieri in Europa League.

Il suo ingresso in campo ieri sera contro il Manchester United non è bastato ad evitare la sconfitta e l’eliminazione.

Ma Brahim Diaz è sicuramente risultato tra i più attivi, dimostrando di essere una scelta interessante per la formazione del Milan.

Intervistato da Sky Sport, Diaz ha parlato delle sensazioni post-sconfitta: “Siamo arrabbiati e tristi. Non meritavamo di perdere e di uscire, abbiamo fatto una buona partita. Stiamo male, ma dobbiamo pensare alla prossima partita, ne abbiamo già una importante domenica, sulla quale ci dobbiamo concentrare”.

Diaz: “Sto bene, ma l’infortunio ha pesato”

Cosa è mancato in casa Milan ieri sera? “Si è visto che siamo una squadra d’esperienza e che siamo un gruppo unito, sono mancati i piccoli dettagli. È chiaro che siamo il Milan e che abbiamo grandi calciatori, saremo competitivi fino alla fine per l’obbiettivo rimasto, ossia il campionato e per provare a vincerlo”.

Sulle sue condizioni: “Mi sento bene, ma torno da un infortunio che mi ha fermato per alcune settimane e ha pesato. Sto ritrovando il ritmo, so di poter essere decisivo da qui a fine stagione”.

Su Ibrahimovic: “Zlatan è molto importante per noi, fa la differenza sia in campo che fuori. Mentalmente ti fa crescere, ti può dare consigli per aiutarti a dare il meglio. È molto importante per noi, anche se il gruppo conta più di tutto. Dobbiamo andare avanti tutti assieme per lo stesso obiettivo”.