Calciomercato Milan, sì al riscatto: Tomori conquista tutti!

Fikayo Tomori ha conquistato il Milan. Il difensore anche ieri si è reso protagonista di una grande prova e i tifosi chiedono a gran voce il riscatto dal Chelsea

Un’altra grande prova di Fikayo Tomori. Il difensore classe 1997, arrivato durante il calciomercato di gennaio, ha già convinto tutti. Il Milan, come raccontato anche nelle scorse ore, è a lavoro per provare ad abbassare il prezzo del riscatto dal Chelsea, fissato a circa 28 milioni di euro.

Il giocatore, dal primo minuti in cui ha messo piede in campo, è riuscito a dimostrare il suo valore. Tomori ha fatto il suo esordio in Coppa Italia, contro l’Inter, giocando 70 minuti di altissimo livello, riuscendo a contrare Lukaku.

Difensore top

Difficile ricordare una partita in cui il difensore inglese abbia fatto male. Ieri, contro il Manchester United, Tomori ha sfornato una prestazione super, riconosciuta da tutti i media ma anche dai tifosi rossoneri.

I supporters del Diavolo si sono letteralmente scatenati mandando in tendenza su Twitter il nome del calciatore. Tutti estasiati dell’ennesima prova super del centrale, tutti a chiedere a gran voce il riscatto.

Per molti i 28 milioni di euro, richiesti dal Chelsea, sarebbero addirittura pochi. Il mondo Milan è stato conquistato da Tomori e non vorrebbe più separarsene.

Fikayo Tomori, a 28 milioni, è un regalo.@acmilan 💸💸 — Fabio Gatto (@FabioGatto10) March 19, 2021

Non riscattare Tomori sarebbe il peggior rimpianto dopo la doppia parata di Dudek su Sheva.

SENZA SE E SENZA MA @acmilan — Barbero de Sevilla (@barber_sevilla) March 19, 2021

Io di difensori forti al Milan ne ho visti tanti, ma Tomori……. questo è Upamecano inglese con la velocità di Zaha — ILDEPAULIANO (@ildpaa) March 19, 2021

Che difensore fenomenale Fikayo Tomori 🔥 — RynaRaptor (@RynaRaptor) March 19, 2021

Partita meravigliosa di Fikayo Tomori.

Ennesima. — Richi – Smoking Bianco 🔴⚫️ (@musagete10) March 18, 2021