Calciomercato Milan, svolta Douglas Costa: presidente allo scoperto

Il presidente del Gremio allo scoperto su Douglas Costa. L’esterno brasiliano di proprietà della Juventus, accostato anche al Milan, è finito nel mirino del club brasiliano

L’avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco è destinata a concludersi il prossimo 30 giugno. Il calciatore brasiliano, non certo una pedina fondamentale per i bavaresi, farà così ritorno alla Juventus.

L’attaccante esterno è stato scaricato l’estate scorsa dai bianconeri, che difficilmente torneranno a puntare sul classe 1990. Sulle corsie, con gli arrivi di Chiesa e Kulusevski, la Juve è ampiamente coperta e sarà chiamata dunque a trovare un nuovo acquirente per Douglas Costa.

Il giocatore, che il prossimo 14 settembre compirà 31 anni, ha uno stipendio importante, sei milioni di euro, sostenibile non da molti club. Il suo nome a gennaio è stato accostato anche al Milan, che potrebbe decidere di puntare su di lui solo se il brasiliano dovesse fare un sacrificio economico.

A pensare a Costa non è però solo il Milan. Anche in Brasile c’è chi è pronto a puntare sull’esterno. Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr, intervenuto a Radio Badeirantes, è uscito allo scoperto: “Stiamo cercando di capire come fare per farlo venire da noi. Abbiamo persone che parlano con il suo agente”.

Cercasi esterno destro

Il Milan – non è un segreto – durante il prossimo calciomercato proverà ad acquistare un nuovo esterno destro, che possa alzare il livello della squadra. Samu Castillejo non è riuscito a convincere in pieno quando è stato utilizzato.

Le piste che portavano a Otavio e Thauvin, a costo zero, si stanno facendo sempre più complicate. Entrambi, infatti, sono pronti a rinnovare i propri contratti con i loro rispettivi club, Porto e Marsiglia. Nelle ore scorse vi abbiamo parlato delle idee Wamangituka, classe 1999 dello Stoccarda, e Lucaz Vazquez, che continua a rifiutare l’offerta di prolungamento da parte del Real Madrid.

Il Milan dunque è attento sul mercato e anche Douglas Costa, alle giuste condizioni, potrebbe diventare un’opportunità da cogliere.