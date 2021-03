Brahim Diaz, futuro incerto: prezzo alto, il Milan ha un’altra idea

Il Milan a fine stagione dovrà decidere se provare a confermare Brahim Diaz oppure no. Dubbi sul futuro del fantasista del Real Madrid.

Brahim Diaz al Milan ha trovato spazio dopo due stagioni con scarsissimo minutaggio. Ha messo insieme 30 presenze, 4 gol e 3 assist.

Sicuramente questa è un’annata importante per il fantasista spagnolo, che ha potuto finalmente mostrare le sue qualità. Non si è imposto come titolare in maglia rossonera, però ha avuto tante chance di giocare e lo ha fatto in un ambiente che certamente lo ha aiutato a crescere. Esce sicuramente rafforzato da questa esperienza in Italia.

Brahim Diaz, rimane o addio Milan?

Il futuro di Brahim Diaz rimane da definire. Il Milan ha preso il giocatore con la formula del prestito secco e dunque non è previsto alcun diritto di riscatto. Stando agli accordi presi, a fine stagione ci sarà il rientro al Real Madrid.

Sicuramente a maggio-giugno ci sarà un confronto tra Paolo Maldini e la dirigenza blanca. Considerando il rendimento altalenante del giocatore e la situazione di bilancio del club, i rossoneri non sembrano al momento intenzionati a fare un investimento. Servirebbero almeno 20 milioni di euro per l’acquisto del cartellino.

L’opzione più gradita al Milan è quella del rinnovo del prestito per un’altra stagione, in modo tale da poter valutare meglio Brahim Diaz ed evitare una spesa sostenuta. Stavolta, però, andrebbe fissato già un prezzo per l’opzione di riscatto.

Da vedere se il Real Madrid accoglierà questa eventuale richiesta della società di via Aldo Rossi. Molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore della squadra madrilena e se egli vorrà puntare sul fantasista ex Manchester City.

Se c’è un investimento che il Milan pensa di fare su un giocatore arrivato in prestito, è certamente quello riguardante Fikayo Tomori. Il difensore anglo-canadese sta convincendo particolarmente e per strapparlo al Chelsea servirà spendere circa 28 milioni. Difficile ottenere uno sconto dai Blues.