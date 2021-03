Europa League, i quarti di finale: Roma-Ajax, lo United pesca il Granada

Gli accoppiamenti scaturiti dal sorteggio dei quarti di finale di Europa League. La Roma dovrà vedersela con l’Ajax di Ten Hag

Con il Milan fuori dall’Europa League, la Roma di Fonseca è rimasta l’unica squadra italiana presente in una delle due coppe europee. Ebbene, si sono da poco conclusi i sorteggi per decidere le sfide dei quarti di finale della competizione e l’urna di Nyon ha emesso i suoi verdetti.

Alla Roma è capitata sicuramente una delle avversarie più temibili rimaste. Sarà Ajax-Roma ai quarti di finale di Europa League. Gli olandesi rappresentano certamente una rivale temibile, ma la Roma, dopo le vittorie di peso contro lo Šachtar Donec’k, ha dimostrato di saper fronteggiare anche le grandi. L’Italia rimane appesa ai giallorossi, l’unica che può mantenere alto il nome della nazione in Europa.

Il Manchester United, reduce dalla vittoria di ieri sera contro il Milan, sfiderà invece gli spagnoli del Granada. Una gara tutto sommato non difficile per gli inglesi di Solskjaer, ancora e sempre favoriti come i vincenti dell’Europa League.

Le altre due gare dei quarti vedranno invece sfidarsi Arsenal – Slavia Praga e Dinamo Zagabria – Villarreal.

Quarti di finale di Europa League:

Ajax – Roma

Manchester United – Granada

Arsenal – Slavia Praga

Dinamo Zagabria – Villarreal

I possibili incroci delle semifinali

È già possibile comprendere quali squadre si scontreranno poi alle semifinali di Europa League.

La vincente di Granada – Manchester United incontrerà in semifinale la vincente di Ajax – Roma. E ancora, la vincente di Dinamo Zagabria – Villarreal sfiderà alle semifinali la vincente di Arsenal – Slavia Praga.