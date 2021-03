Infortuni Milan, da Calabria a Leao: i tempi di recupero

Milan in emergenza, Pioli deve rinunciare ad alcuni giocatori importanti. Il punto sugli infortunati Calabria, Romagnoli, Leao e Rebic.

Il Milan si è presentato alla sfida decisiva contro il Manchester United con tante assenze, alcune veramente pesanti. Superare il turno sarebbe stato comunque difficile, ma in queste condizioni lo è stato maggiormente.

Stefano Pioli, che in generale in questo periodo sta rinunciando più volte a dei calciatori per problemi fisici, non ha potuto convocare: Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ante Rebic, Rafael Leao Mario Mandzukic e Daniel Maldini. Alcuni forfait hanno certamente pesato.

Milan news, i tempi di recupero degli infortunati

L’infortunio più grave è quello di Calabria, che in Manchester United-Milan aveva rimediato un trauma al ginocchio destro e gli esami hanno evidenziato la lesione del menisco mediale che richiede un intervento artroscopico. L’operazione è in programma per oggi. Tempi di recupero? La Gazzetta dello Sport scrive che servirà circa un mese.

Rafael Leao ha una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra ed è probabile uno stop di 2-3 settimane. A Rebic si è verificato una riacutizzazione dell’infiammazione del muscolo otturatore esterno dell’anca destra, tempi di recupero variabili, ma dovrà comunque scontare due giornate di squalifica in Serie A dopo l’espulsione contro il Napoli.

Romagnoli ha accusato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Dovrebbe essere out almeno 2 settimane. Il Corriere della Sera conferma che il capitano rossonero sarà out fino a dopo la sosta per le nazionali, così come Leao.

Mandzukic e Maldini stanno proseguendo le cure per guarire completamente dalle lesioni muscolari avute e sono quasi pronti. L’ex Juventus dovrebbe essere convocato dopo la sosta. Una lunga assenza la sua.