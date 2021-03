Milan-Manchester: le reazioni social dei rossoneri | Foto

Dopo la pesante sconfitta di ieri sera, diversi giocatori rossoneri hanno voluto esprimere tutto il loro rammarico sui social

C’è molta frustrazione nell’ambiente rossonero per la mancata qualificazione ai quarti di Europa League. Ma purtroppo, nonostante le due grandi prestazioni, il Manchester United è riuscito ad avere la meglio. Così, mentre i Red Devils aspetteranno di affrontare gli spagnoli del Granada ai quarti, il Milan dovrà concentrare tutte le sue energie nel campionato di Serie A.

Ciò che più conta, e ormai si ripete da molto tempo, è la qualificazione alla prossima Champions League. Questo non esclude però il fatto che il Milan di Pioli ci credeva davvero nella vittoria contro lo United di Ole Solskjaer. È mancato quel gol in più, sia all’andata e più che mai al ritorno. I rossoneri hanno messo tutto in campo: impegno, volontà e tanta, tanta fatica.

Ma ciò non è bastato a raggiungere il fine ultimo. Il gol di Pogba, subentrato nel secondo tempo del match, ha annullato le speranze di qualificazione del Milan. La squadra rossonera è per lo più composta da giovani, ragazzi di talento che avrebbero tratto un’immensa gioia e tanti stimoli dal poter proseguire nel prestigioso cammino d’Europa League.

Alcuni dei giovani di Pioli hanno voluto esprimere tutto il loro rammarico e la loro frustrazione, in seguito alla sconfitta contro lo United, sui social network: canali che oggi permettono ai calciatori di trovare ancora più ammirazione nelle vittorie, ma anche tanta consolazione nelle sconfitte.

I post social dei rossoneri

Alexis Saelemaekers, dopo la sconfitta a San Siro, si è detto frustrato ma allo stesso orgoglioso del percorso compiuto dalla squadra:

Franck Kessie sembra invece non aver voluto dare troppo peso alla sconfitta, ma concentrarsi sulla determinazione da mettere in campo per raggiungere il vero obiettivo della stagione:

Davide Calabria, nonostante l’infortunio e l’impossibilità di aiutare la squadra nella partita di ieri sera, ha ammesso con coraggio di aver sofferto quanto i suoi compagni in campo:

Diogo Dalot, quello che ha forse ha vissuto con più emozione e agitazione gli ottavi rossoneri – dato che il Manchester è la sua ex squadra – ha voluto trarre il positivo dal percorso del Milan, sicuro che il ritorno in Europa è vicino: