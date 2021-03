Il Milan cerca un nuovo attaccante e ha messo nel radar un giovane talento che milita in Portogallo: si tratta di Darwin Nunez del Benfica.

Il Milan ha dei centravanti dall’età avanzata se si pensa che Zlatan Ibrahimovic va verso i 40 anni e Mario Mandzukic a maggio ne compirà 35. Ovviamente l’aspetto anagrafico condiziona entrambi a livello fisico, sono più propensi agli infortuni e i recuperi sono più lenti di tempo fa.

Difficilmente il club rossonero ripartirà da entrambi nella prossima stagione. L’idea è quella di acquistare una prima punta più giovane e che possa dare maggiori garanzie sul piano fisico, oltre che in grado di garantire un buon numero di gol. Paolo Maldini e Frederic Massara seguono già alcuni profili in vista del prossimo calciomercato estivo.

Mercato Milan, occhi su Nunez del Benfica

Tra i centravanti finiti nel mirino del Milan c’è anche Darwin Nunez. È Record.pt a rivelare che la società rossonera è interessata al 21enne talento del Benfica. In questa stagione 12 gol e 9 assist nelle 34 presenze (28 da titolare) collezionate tra campionato, coppe nazionali ed Europa League.

Nunez è approdato a Lisbona nel settembre 2020, proveniente dall’Almeria, per 24 milioni di euro. Nell’unica annata nella Liga aveva messo insieme 16 reti e 3 assist in 32 partite giocate. Il suo rendimento ha spinto il Benfica a fare un investimento su di lui.

Il centravanti sudamericano ha un contratto fino al giugno 2025 ed è presente una clausola di risoluzione da ben 150 milioni. Ovviamente non può essere questo il prezzo reale del suo cartellino. La cifra di un eventuale nuovo trasferimento sarà un po’ superiore a quella spesa dal Benfica per comprare il giocatore dall’Almeria.

Il Milan aveva messo gli occhi su Nunez già nel 2019, quando il giovane attaccante militava nel Penarol. Poi fu l’Almeria ad assicurarselo, spendendo 7 milioni.

In Portogallo riportano che il club rossonero di recente ha effettuato un nuovo sondaggio per capire la fattibilità di un’eventuale operazione. Vedremo se sarà il 21enne uruguayano il prossimo colpo per l’attacco di Stefano Pioli. Al momento non c’è una trattativa vera, Maldini e Massara potranno muoversi quando sapranno con precisione il budget della prossima campagna acquisti ed esso dipenderà dalla qualificazione in Champions League.