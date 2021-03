Il Milan valuta l’acquisto di un trequartista per il prossimo calciomercato estivo. Piace Nikola Vlasic, il cui prezzo è stato stabilito.

Il Milan sta cercando di rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu e la trattativa si è rivelata più complicata del previsto. Ancora non c’è un accordo economico con il suo agente Gordon Stipic.

Vista la scadenza fissata per giugno 2021, il club rossonero non può certamente prendersela comoda. Importante arrivare a un’intesa per evitare di perdere a parametro zero un giocatore di buon valore. Indipendentemente dal prolungamento del turco, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero prendere anche un nuovo trequartista.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, contatti per Vlasic del CSKA Mosca

Oltre a Calhanoglu, c’è anche Brahim Diaz con un futuro ancora da definire. Lo spagnolo è arrivato in prestito secco dal Real Madrid e non è ancora chiaro cosa succederà. In caso di ritorno in Spagna, a Stefano Pioli servirà un altro fantasista sulla trequarti.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha avviato dei contatti per Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Il croato ha 23 anni e una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Si tratta di un profilo che per età e potenziale rientra perfettamente nelle linee del progetto rossonero.

Vlasic è cresciuto nell’Hajduk Spalato e nel 2017 è stato comprato dall’Everton per circa 10,8 milioni. L’esperienza in Premier League non è stata positiva per il giocatore, che in campionato ha messo insieme solamente 12 presenze e di spazio ne ha avuto solamente in Europa League (6 partite con 2 gol).

Nell’estate 2018 il CSKA Mosca ha preso Vlasic in prestito e ha poi deciso di acquistare il cartellino a titolo definitivo per circa 15,8 milioni. Adesso la valutazione è superiore, dato che il centrocampista offensivo classe 1997 sta facendo bene in Russia. In questa stagione 11 gol e 6 assist in 27 presenze totali tra Premier Liga, Coppa di Russia ed Europa League. In quella scorsa 13 reti e 7 assist in 38 gare. Può migliorare il proprio bottino.

Vlasic sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli. Può giocare da trequartista e in caso di necessità anche da esterno offensivo con licenza di accentrarsi. È un calciatore molto dotato tecnicamente e a cui piace svariare senza dare punti di riferimento agli avversari.