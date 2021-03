Calciomercato Milan – Maldini, attento: il Manchester United vuole soffiarti un obiettivo!

Il calciatore era stato vicino durante la scorsa finestra di mercato, ma pare che adesso l’interessamento dalla Premier sia forte

E’ stato nell’orbita del Milan per tutto il mercato estivo, adesso però è il Manchester United a farsi sotto con insistenza. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic, 23enne difensore della Fiorentina. Il serbo è senza dubbio uno dei difensori più interessanti della nostra Serie A, e ha fatto parlare di se anche in Premier. Proprio dall’Inghilterra, secondo quanto riportato dal sito spagnolo todofichajes, lo United starebbe accelerando per portare il numero 4 a Manchester.

Solskjaer, estimatore del ragazzo, vorrebbe strapparlo a Commisso vista la situazione contrattuale, anche se la scorsa estate il presidente in persona si era impegnato per trattenere il suo big. Allora era stato il Milan a corteggiare Milenkovic, che aveva già dato il suo gradimento per la destinazione, ma il club rossonero si era arreso dopo le richieste della Viola.

Il Manchester in ogni caso interverrà nel reparto difensivo, viste le imminenti partenze di Bailly e Jones.

Affare Milenkovic, le cifre della trattativa

La valutazione della Fiorentina per il suo difensore si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che probabilmente è destinata a scendere, anche se un’asta per il giocatore sarebbe graditissima dalla dirigenza viola. Il contratto di Milenkovic infatti scadrà nel 2022, e il giocatore ha già fatto sapere di non voler firmare il rinnovo.

Punteranno su questo i Red Devils, forti della situazione e della volontà del difensore di voler cambiare aria, ma il Milan starà alla finestra. Si, perché anche se Maldini e Massara sarebbero già pronti a riscattare Tomori dal Chelsea, non è detto che la trattativa con i londinesi vada in porto. Il diritto di riscatto del calciatore inglese è fissato sui 28 milioni e la dirigenza del Milan ha intenzione di provare a trattare.

Qualora Tomori dovesse far ritorno in Inghilterra però, senza dubbio i rossoneri tornerebbero all’attacco per Milenkovic, dove oltre alla valutazione della Fiorentina, conterà molto la volontà del serbo, visto che ha già fatto sapere di non voler rinnovare. Mentre le alternative per i Red Devils sarebbero a quel punto Ramos e Koundè, sempre da quanto riportato da todofichajes.