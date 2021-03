Kessie-Bennacer, siparietto social: “Il maestro è tornato” | Foto

Ismael Bennacer ha festeggiato la vittoria e il suo ritorno in campo con un post Instagram. Il commento del compagno Kessie è degno di menzione

Oltre alla bella vittoria di stasera contro la Fiorentina, il Milan può sorridere anche per il ritorno in campo di Ismael Bennacer. L’algerino ha attraversato una stagione tremenda, a causa degli infortuni muscolari che lo hanno tenuto fuori dai giochi per troppo tempo.

Uscito dal campo a dicembre, Ismael ha rispettato al meglio i tempi di recupero dall’infortunio. Ma in seguito, ha in realtà faticato a trovare la giusta continuità, dato che è stato soggetto a pesanti ricadute.

Oggi, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Bennacer è stato inserito in campo da Pioli nel secondo tempo, al posto di Sandro Tonali. È stato un gran piacere rivederlo con la palla ai piedi, stavolta molto pimpante e con nessun guaio muscolare a far da minaccia.

Sicuramente è stato inevitabile notare l’apporto tecnico messo subito in atto dall’algerino. Fase d’interdizione e di costruzione ottimi, nonostante la lunga assenza dal campo. E per Isma sarà stato ancor più bello ritrovare il suo storico compagno di reparto, quello con cui ha creato una delle migliori coppie di centrocampo di tutta Europa.

Franck Kessie e Ismael Bennacer, hanno rappresentato, per quasi due stagioni, il perfetto marchingegno dal quale gestire l’intero gioco rossonero. Due punti fermi, l’uno per l’altro e per i compagni. Nonostante l’algerino è arrivato anni dopo al Milan rispetto all’ivoriano, i due ci hanno messo pochissimo a sintonizzarsi sulla stessa onda, complice anche l’intuizione di Pioli di schierarli in coppia in mediana.

Isma e Franck, quindi, si sono finalmente ritrovati, e possono recuperare il tempo perduto dando il massimo in questo finale di stagione. In occasione della vittoria e del suo rientro in campo, Ismael Bennacer ha condiviso un post su Instagram: il commento di Kessie sotto, fa trapelare tutta la sua stima e ammirazione nei confronti del compagno algerino.

Il commento di Kessie al post di Bennacer

Ismael Bennacer, dopo il rientro in campo avvenuto oggi contro la Fiorentina, ha pubblicato un post Instagram con una sua foto del match e con sotto la didascalia: “Mi mancava questa sensazione, forza Milan!”.

Il compagno di reparto ha commentato il post scrivendo “Il Maestro è tornato”, sottolineando la grande classe di Isma e la felicità per aver finalmente ritrovato il suo braccio destro.