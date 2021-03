Nuovo San Siro, Inter irritata con Sala | La decisione del club

Non scorre buon sangue tra l’Inter e Beppe Sala in questo periodo. La società nerazzurra ha preso una decisione dopo le ultime parole del sindaco di Milano.

In queste settimane non si registrano passi avanti nelle trattive per il progetto stadio di Milan e Inter. Anzi, c’è una situazione di stallo dichiarata.

Il sindaco Giuseppe Sala ha detto pubblicamente che vuole chiarezza da parte del club nerazzurro sulle vicende societarie. È risaputo che il gruppo Suning sta cercando nuovi investitori e a Palazzo Marino vogliono capire bene la situazione prima di andare avanti con il dossier del nuovo stadio.

Inter VS Sala: club nerazzurro irritato col sindaco

L’Inter non ha apprezzato affatto la presa di posizione di Sala. C’è stato anche un comunicato ufficiale nel quale la società nerazzurra si è detta offesa dalle parole del sindaco di Milano. C’è tensione tra le parti in questo momento e il Milan fa da spettatore.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che l’Inter è molto irritata con Sala e i vertici dirigenziali non hanno alcuna intenzione di andare da lui per i chiarimenti richiesti. Ciascuna delle parti rimane nella propria posizione, dunque.

Il quotidiano sportivo nazionale spiega che la famiglia Zhang, nonostante lo stop dalla Cina a certi investimenti, non sarebbe intenzionata a vendere la maggioranza delle azioni del club. Il gruppo Suning cerca investitori, però la volontà è quella di restare ancora alla guida dell’Inter.

Stabilito questo, la società nerazzurra non intende fornire nessun ulteriore chiarimento a Sala. Il progetto stadio è ritenuto fondamentale, così come per il Milan, e nelle scorse settimane sono state presentate ulteriori dettagliate documentazioni per portare avanti il tutto. I club si sono impegnati a seguire le linee guida del Comune e si aspettano risposte positive prossimamente.

Vedremo se tra Sala e l’Inter il gelo si scioglierà prossimamente. Magari proprio il Milan può fare da “mediatore” per allentare le tensioni di questo periodo.