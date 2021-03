Theo Hernandez non convocato dalla Francia: Deschamps spiega il motivo

Deschamps prosegue nell’escludere Theo Hernandez dall’elenco dei convocati della Francia e ha spiegato perché preferisca Digne dell’Everton.

Nonostante il buon rendimento avuto da quando veste la maglia del Milan, Theo Hernandez non è ancora riuscito a conquistare la convocazione nella Nazionale francese. Neppure nell’ultima lista convocati diramata è presente il suo nome.

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, continua a escluderlo. Preferisce Ferland Mendy del Real Madrid e Lucas Digne dell’Everton come terzini sinistri. Il ct francese abbonda di scelte e anche in altri ruoli ha escluso giocatori importanti.

Francia, Deschamps sull’esclusione di Theo Hernandez

Deschamps in conferenza stampa è stato interpellato sul motivo per il quale Theo Hernandez non è stato inserito nell’elenco dei convocati dei prossimi impegni della Francia. Queste le sue parole: «In quel ruolo c’è stata concorrenza. Nessun calciatore sarà favorito per il fatto di giocare in una squadra dalla grande attenzione mediatica. Non sarebbe giusto penalizzare Digne, che sta facendo ottime cose nel club e anche in Nazionale. Gioca nell’Everton, dunque non proprio sotto i riflettori, e molti lo sottovalutano. Non lo trovo corretto, mi dispiace per questo».

Il commissario tecnico francese spiega che al momento preferisce Digne a Theo Hernandez. Evidentemente il laterale mancino del Milan non lo convince completamente ancora, mentre quello dell’Everton gli dà garanzie maggiori. Deschamps non ha approfondito a livello tecnico-tattico la scelta, però è facilmente intuibile il motivo della sua decisione.

Comunque Theo Hernandez ha grande voglia di giocare per la Francia e continuerà a lavorare per convincere il ct a chiamarlo. Ovviamente il livello delle sue prestazioni dovrà crescere rispetto a quanto visto ultimamente. Dopo l’ultimo infortunio, il rendimento dell’ex Real Madrid deve ancora tornare ai livelli al quali ci aveva abituati nel momenti migliori.