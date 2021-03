Sky – Rebic risponde alla convocazione in nazionale | È già in Croazia

Ante Rebic non è stato convocato per la sfida alla Fiorentina tuttavia il calciatore ha risposto alla convocazione della sua nazionale ed è già in Croazia.

Periodo sfortunato per Ante Rebic che convive da due settimane con una infiammazione all’anca che lo sta limitando nel suo rendimento in campo. Il croato ha disputato la gara contro il Napoli dopo appena sette giorni dal problema all’anca rimediato a Roma.

Rebic non ha seguito la squadra, è già in Croazia

Il calciatore ha sofferto di un riacutizzarsi del problema poco prima della sfida d’andata al Manchester United e in queste settimane non ha disputato nessuna gara con il Milan. Stefano Pioli non ha convocato neanche oggi il suo esterno, tuttavia come riportato da Sky Sport il calciatore ha risposto alla chiamata della sua nazionale.

Inoltre, come sottolineato da Peppe Di Stefano, il calciatore non ha seguito la squadra a Firenze ed è già volato in patria per aggregarsi sin da questa sera alla sua nazionale.